Вячеслав Федорищев: "Идет отражение атаки ВСУ"

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В пятницу, 30 октября, с 5:00 в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, в настоящий момент ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ.