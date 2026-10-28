Полиция начала проверку из-за конфликта с участием подростков в Самаре

В Самаре полицейские начали проверку из-за сообщения о конфликте с участием подростков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в Интернете появилось видео конфликта, в котором, предположительно, участвовали несовершеннолетние. В связи с этим правоохранители начали проверку и устанавливают личности участников инцидента.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112.