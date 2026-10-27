Пожилая пассажирка пострадала в ДТП в Тольятти

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В понедельник, 26 октября, около 11:30 в Тольятти на перекрестке ул. Ушакова и ул. Ставропольской столкнулись LADA Granta и Hyundai, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области