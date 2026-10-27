В Самаре енотокафе работает без лицензии и нарушает сразу несколько ветеринарных правил

В самарском енотокафе "Лесная братва" расположенного на ул. Никитинской нашли серьезные нарушения. Внеплановая проверка показала, что заведение работает без лицензии, а условия содержания животных не соответствуют нормам, предупреждают в Управлении Россельхознадзора по Самарской области.

"В частности, в организации не оборудовано помещение для карантинирования вновь прибывших животных. Изолятор для больных и подозреваемых в заболевании особей не соответствует установленным нормативам. Кормокухня отсутствует. Санитарное состояние помещений неудовлетворительное, что свидетельствует об отсутствии регулярной дезинсекции и ежедневной уборки," — прокомментировали в Россельхознадзоре.

По итогам проверки выдано предписание об устранении нарушений, руководитель вызван для составления протокола.