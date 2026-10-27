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В Самарской области обсудили новые подходы к обороту сельхозземель и муниципальному контролю

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По инициативе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялся межрегиональный семинар-совещание по вопросам оборота сельхозземель и эффективного использования земельно-имущественного комплекса. Участники обсудили изменения законодательства, цифровые инструменты и возвращение неиспользуемых земель в производство.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Вовлечение земель в сельхозоборот способствует решению задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Возвращение площадей в обработку позволяет наращивать производство сельскохозяйственной продукции внутри страны.

К совещанию подключились представители Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Сахалинской областей, Республики Татарстан. Федеральные изменения разъяснил директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России Вячеслав Леонов. С докладами выступили представители региональных министерств, профильных ведомств и агрохимической службы.

"Земля — это основа всего агропромышленного комплекса региона и районов, производственный ресурс и база экономической, бюджетной устойчивости каждой территории. Насколько эффективно и законно используется этот ресурс, напрямую зависит от нашей с вами совместной работы", — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, открывая совещание.

Законодательные изменения призваны усилить защиту сельхозземель и сохранить их для аграрного производства. С 1 марта 2026 г. действуют поправки, внесенные Федеральным законом № 52-ФЗ в Земельный и Градостроительный кодексы, а также в закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую". Изменился порядок перевода, предусматривающий необходимость получения заключения Минсельхоза России.

С 1 января 2027 г. перечень оснований для перевода сельхозугодий в другие категории сократится. Также начал действовать запрет на перевод угодий для добычи общераспространенных полезных ископаемых, в том числе песка и глины. До конца 2033 г. предусмотрено исключение для определенных приоритетных инфраструктурных проектов.

Дополнительные возможности появятся для развития сельского туризма. С 1 сентября 2027 г. вступит в силу закон № 320-ФЗ, вносящий изменения в закон "О развитии сельского хозяйства" и другие законодательные акты. Он предусматривает упрощенный перевод участков, не относящихся к сельхозугодьям, в земли рекреационного назначения для размещения туристических объектов.

На семинаре пояснили: площадь такого участка не должна превышать пяти гектаров, а проект планировки необходимо согласовать с Минсельхозом России.

Участники также обсудили проект закона "О землеустройстве", проведение почвенных обследований, оформление невостребованных земельных долей и работу с заросшими участками. Решения об их дальнейшем использовании должны опираться на оценку пригодности для сельхозпроизводства.
"Все изменения направлены на защиту интересов сельхозтоваропроизводителей: повышение прозрачности процедур перевода земель, расширение доступа к сельхозугодьям. Земля должна рассматриваться прежде всего как ресурс для сельскохозяйственного производства. Информационные системы помогают контролировать эти процессы, а профильные ведомства готовы оперативно реагировать на возникающие проблемы и содействовать их решению", — подчеркнул Вячеслав Леонов.

По итогам совещания муниципалитетам рекомендовали уточнять права на землю, готовить дорожные карты вовлечения неиспользуемых участков в сельхозоборот, а также усилить работу с сервисом "Земля для фермера": уточнить границы и правовой статус выявленных государственных участков, потенциально пригодных для использования малыми формами хозяйствования, и внести соответствующие сведения в сервис. Аграриям — своевременно обновлять сведения в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения — ЕФИС ЗСН.

При поддержке правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева сельхозпроизводителям региона возмещают 50% затрат на культуртехнические, гидромелиоративные и агролесомелиоративные проекты — в пределах суммы, утвержденной Минсельхозом России по итогам конкурсного отбора. Меры поддержки предусмотрены до 2030 года. При этом вовлечение неиспользуемых земель в сельхозоборот останется долгосрочной задачей, от решения которой зависит дальнейшее развитие аграрного производства.

Гид потребителя

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