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Экономическая политика Экономика и бизнес

Предприниматели-участники СВО приняли участие в инвест-сессии минэкономразвития региона

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается работа по вовлечению в предпринимательскую деятельность участников СВО и членов их семей, а также поддержке их бизнес-проектов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес" реализуют комплексную обучающую программу "СВОе Дело. Самарская область", которую прошли 168 участников СВО и их близких. 52 выпускника программы уже стали получателями грантовых средств. Им также доступны льготные займы Гарантийного фонда.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что поддержка участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей является важным элементом комплексной работы областного правительства, нацеленной на социальную и профессиональную адаптацию защитников отечества.

Инвестиционная сессия с предпринимателями — участниками СВО прошла на площадке регионального центра "Мой бизнес" и собрала представителей минэкономразвития, общественных организаций малого и среднего предпринимательства, финансовых структур и бизнес-экспертов региона.

"Встреча стала логичным продолжением региональной программы поддержки участников СВО и их близких, решивших начать собственное дело. Нашим выпускникам нужно идти дальше, используя практический опыт и проверенные решения. Те новые контакты, заказы, рекомендации, которые им могут дать опытные предприниматели региона, в перспективе могут вырасти в надежное партнерство", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Инвест-сессия прошла в формате презентации и обсуждения бизнес-проектов. Иван Алистратов — участник спецоперации из Тольятти, представил свою мастерскую, где создает отделочные изделия и столешницы из натурального камня. В его дальнейших планах — увеличить производительность, трудоустроить сотрудников.

Еще один проект — производственный кооператив "СВОя Артель", задача которого объединить на одной площадке ветеранов СВО — производителей из самых разных сфер.

"В кооперативе состоят восемь предпринимателей — они производят мебель, изделия из ротанга, занимаются художественной ковкой топорищ. Еще 15 ветеранов СВО хотят присоединиться. Сейчас мы находимся на стадии получения помещения, в дальнейшем, видим расширение и в других муниципалитетах Самарской области. Задача не только поддержать производственников, но и предоставить ветеранам СВО рабочие места", — рассказал один из инициаторов проекта, гендиректор АНО "Сердце воина" Сергей Сибилев.

Со своими проектами также выступили Александр Бородачев — сооснователь производства сыродавленных масел, и Нелли Толмачева, супруга участника СВО и создатель предметов интерьера из стекла.

Авторы проектов рассказали о своих планах и запросах для дальнейшего развития. Участники инвест-сессии, в свою очередь, дали рекомендации по масштабированию проектов, обменялись контактами и обсудили возможные партнерства.

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