Объявлен новый набор участников в образовательную программу "Открытая промышленность"

Представителей предприятий и субъектов отрасли туризма приглашают стать участниками всероссийской образовательной программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность".

Программа дает возможность системно освоить инструменты развития промышленного туризма: от проектирования экскурсионных маршрутов на производстве до продвижения индустриальных объектов как точек притяжения для туристов.

Доступны два формата:

программа повышения квалификации (36 часов) — с 9 по 25 ноября 2026 года. Включает 18 часов лекционного материала и самостоятельную работу с дополнительными материалами;

программа профессиональной переподготовки (252 часа) — с 9 ноября по 25 декабря 2026 года. Объем лекционного материала — 126 часов плюс самостоятельная работа.

Обучение проходит в заочном онлайн-формате. Видеолекции можно смотреть в удобное время, график слушатель планирует самостоятельно. Обязательных очных мероприятий нет. Итогом станет успешное прохождение онлайн-тестирования.

Участие — отличная возможность усилить региональные туристические продукты за счет интеграции промышленных объектов и сформировать новые маршруты, востребованные у разных целевых аудиторий.