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Экономика и бизнес

Объявлен новый набор участников в образовательную программу "Открытая промышленность"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представителей предприятий и субъектов отрасли туризма приглашают стать участниками всероссийской образовательной программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность".

Программа дает возможность системно освоить инструменты развития промышленного туризма: от проектирования экскурсионных маршрутов на производстве до продвижения индустриальных объектов как точек притяжения для туристов.

Доступны два формата:

  • программа повышения квалификации (36 часов) — с 9 по 25 ноября 2026 года. Включает 18 часов лекционного материала и самостоятельную работу с дополнительными материалами;
  • программа профессиональной переподготовки (252 часа) — с 9 ноября по 25 декабря 2026 года. Объем лекционного материала — 126 часов плюс самостоятельная работа.

Обучение проходит в заочном онлайн-формате. Видеолекции можно смотреть в удобное время, график слушатель планирует самостоятельно. Обязательных очных мероприятий нет. Итогом станет успешное прохождение онлайн-тестирования.

Участие — отличная возможность усилить региональные туристические продукты за счет интеграции промышленных объектов и сформировать новые маршруты, востребованные у разных целевых аудиторий.

Регистрация на программу по ссылке: competenc-spb.ru/otkrprom/ Контактный телефон: +7 (846) 207-07-38 — Туристский информационный центр Самарской области.

ТЭК&Химия №11

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

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