Управленец из Самарской области вошел в число победителей суперфинала шестого сезона конкурса "Лидеры России"

В Мастерской управления "Сенеж" завершилась "Лига чемпионов" — суперфинал шестого сезона конкурса управленцев "Лидеры России. Команда", флагманского проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей". В управленческом чемпионате приняли участие 55 команд, объединивших 275 руководителей. По итогам общего рейтинга определены пять призовых мест, на которых расположились 17 команд-победителей. В их состав вошли 85 управленцев из 11 регионов России, в их числе участник из Самарской области.

Результаты суперфинала утвердили на заседании Наблюдательного совета конкурса. Победители "Лиги чемпионов" будут тиражировать командные практики по всей стране для школьников, студентов и молодых профессионалов.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса управленцев "Лидеры России" Сергей Кириенко, обращаясь к участникам, отметил: "Победителями суперфинала шестого сезона стали 17 команд. Что ждут от вас Президент и страна? Первое — чтобы вы были успешны. Второе — что каждый из вас станет ролевой моделью, примером для других. Президент создал систему, которая дала вам возможность проявить свои способности и добиться успеха. Теперь, двигаясь вперед, реализуя свои мечты и принося пользу стране, вы показываете миллионам мальчишек и девчонок, что такой путь открыт и для них, глядя на вас, они делают собственный выбор. И третье, мы ждем, что принцип открытого, честного отбора, при котором возможность двигаться вперед, делать карьеру и развиваться определяется способностями, талантом, работоспособностью и готовностью служить своей стране, вы будете транслировать дальше. Каждый из вас не просто успешный руководитель и талантливый лидер. Вы с члены команды, с которой вышли на этот конкурс, команды "Лидеров России", команды Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и, самое главное, команды нашего Президента".

Генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж", заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Андрей Бетин рассказал, что суперфинал объединил победителей всех четырех направлений конкурса в одном соревновании: "Все победители конкурса "Лидеры России" — одна большая команда. И это сильнее любых титулов. Уверен: впереди — новые вершины, новые проекты и новые поводы для гордости. С такой командой единомышленников Россия действительно становится страной безграничных возможностей".

Первое место суперфинала разделили две команды, второе заняла одна команда, третье — три команды, четвертое — пять команд, пятое — шесть команд. Среди призеров пять управленческих команд корпораций, пять сборных, четыре государственные команды и три команды организаций. Средний управленческий стаж призеров составляет 11,4 года. Наиболее широко представлены государственная служба, промышленность, транспорт и дорожное хозяйство, атомная энергетика и промышленность.

От Самарской области в число победителей "Лиги чемпионов" — суперфинала шестого сезона конкурса "Лидеры России. Команда" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" в составе сборной управленческой команды вошел Роман Сергеевич Муковнин, ООО "Молочный край", заняв третье место.

Наблюдательным советом было решено в ближайшее время определить 20 команд, которые вскоре пройдут уникальную образовательную программу. Ее обладатели будут названы c учетом баллов финала, суперфинала, а также участия представителей команд в стратегической экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе "Росатома".

В заседании Наблюдательного совета, утвердившего результаты "Лиги чемпионов", приняли участие ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, почетный президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, первый заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и председатель Экспертного совета конкурса "Лидеры России", управляющий партнер АО "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко.

Главным нововведением суперфинала стала возможность получить обратную связь от профессиональных экспертов прямо во время оценочных испытаний, чтобы скорректировать свои стратегии непосредственно в ходе выполнения заданий. Оценочные испытания "Лиги чемпионов" прошли 16 и 17 октября. В первом туре команды соревновались в кластерах по четыре или пять коллективов. Участники вели переговоры, распределяли ресурсы и учитывали решения соперников. Во втором туре каждая команда работала самостоятельно. Задания были связаны с управлением инвестициями, распределением социальной части регионального бюджета, запуском нового продукта и разработкой программы поддержки семей.

18 октября команды встретились с членами Клуба "Лидеров России" "Эльбрус" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и обсудили лидерство, развитие управленческого сообщества и будущее клуба. Конкурсанты пообщались с космонавтом Роскосмоса, Героем Российской Федерации Алексеем Зубрицким, а также с участниками программы "Время героев" — депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по молодежной политике, Героем Российской Федерации Владиславом Головиным и кавалером двух орденов Мужества, членом клуба "Эльбрус" Эдуардом Шоновым и кавалером ордена мужества, советником Министра культуры РФ, членом клуба "Эльбрус" Ильей Споняковым. Вместе они обсудили, как лидеры организаций и герои страны создают будущее России, защищают ее и укрепляют суверенитет. Кроме того, прошла лекция, посвященная будущему культурному коду Лидеров России.

Участниками шестого сезона конкурса "Лидеры России. Команда" стали более 75 тысяч руководителей из 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они прошли серьезный отбор через дистанционный этап, тестирования и онлайн–полуфиналы. Параллельно с оценочными испытаниями финалисты сдавали нормативы ГТО, а также участвовали в образовательной программе от ведущих управленцев в сфере науки и образования. Всего финалистами шестого сезона стали 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. Оценочные испытания для категорий "Управленческие команды организаций" и "Сборные управленческие команды" прошли 9 и 10 июня. 12 и 13 июня оценку прошли финалисты категорий "Государственные управленческие команды" и "Управленческие команды корпораций".

Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 700 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" и национального проекта "Молодежь и дети".