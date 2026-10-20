Самарская область вновь вошла в число регионов-лидеров по уровню научно-технологического развития

По итогам 2025 г. Самарская область заняла шестое место в ежегодном рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, подготовленном экспертами агентства РИА Рейтинг. Регион укрепил позицию, которую занимает уже несколько лет подряд, подтвердив устойчивость накопленного инновационного потенциала.

Рейтинг построен на агрегировании баллов по 19 показателям, объединенным в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Масштаб научно-технологической деятельности" и "Эффективность научно-технологической деятельности". Самарская область вошла в первую десятку.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ориентирует работу регионального правительства на опережающее развитие научно-технологической сферы и укрепление связки между наукой, производством и подготовкой инженерных кадров. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Развитие инновационной деятельности остается одним из ключевых приоритетов экономической политики региона. Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в стране по уровню инновационной активности организаций — 19,8%, что в 1,6 раза выше среднероссийского значения. Регион также входит в топ-10 рейтинга инновационного развития субъектов РФ, составленного экспертами Высшей школы экономики.

В реестр малых технологических компаний в Самарской области включены 152 организации. Их совокупная выручка по итогам 2025 г. составила 36,7 млрд рублей — 2% от общероссийского показателя.

Ядром технологической поддержки инноваторов выступает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". На его площадке работают 306 резидентов, создано более 2000 рабочих мест. Технопарк занимает третье место в группе с высоким уровнем инвестиционной привлекательности в XII Национальном рейтинге технопарков России.

В Самарской области реализуется региональная программа научно-технологического развития, ориентированная в том числе на прямую поддержку развития инженерного образования. В 2025 г. впервые проведен отбор программ развития инженерных школ, созданных в вузах, на присвоение статуса "Инженерная школа Самарской области". Инженерная школа Самарского политеха в сфере ОПК получила этот статус в прошлом году, а инженерная школа ПГУТИ — в сентябре 2026 года. В настоящее время идет очередной отбор в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы".

Результатом комплексной поддержки со стороны региона стала и победа Самарского государственного технического университета в конкурсном отборе Минобрнауки России с проектом создания инжинирингового центра "Высокоэффективные энергоемкие технологии, материалы и изделия". СамГТУ получит в 2027–2028 годах более 250 млн руб. на создание центра.

Более 260 млн руб. привлек регион в 2026 г. на реализацию инновационных проектов по программам Фонда содействия инновациям и АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций".

Фонд поддержки технологического предпринимательства в 2026 г. поддержал семь технологических решений местных разработчиков на общую сумму 52 млн руб., а общий объем привлеченных средств индустриальных партнеров и инициаторов проектов составит 53,7 млн рублей. Значимое внимание уделяется поддержке разработок, отвечающих технологическим потребностям крупных индустриальных компаний.

"Мы видим результат работы выстроенной экосистемы в конкретных показателях: инновационная активность организаций почти вдвое превышает среднероссийскую, резиденты "Жигулевской долины" успешно реализуют свои проекты, малые технологические компании показывают выручку выше средней по стране. Наша главная задача — укрепляя позиции, наращивать долю компаний, которые проходят путь от идеи до серийного продукта", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.