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Самарская область вновь вошла в число регионов-лидеров по уровню научно-технологического развития

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2025 г. Самарская область заняла шестое место в ежегодном рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, подготовленном экспертами агентства РИА Рейтинг. Регион укрепил позицию, которую занимает уже несколько лет подряд, подтвердив устойчивость накопленного инновационного потенциала.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Рейтинг построен на агрегировании баллов по 19 показателям, объединенным в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Масштаб научно-технологической деятельности" и "Эффективность научно-технологической деятельности". Самарская область вошла в первую десятку.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ориентирует работу регионального правительства на опережающее развитие научно-технологической сферы и укрепление связки между наукой, производством и подготовкой инженерных кадров. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Развитие инновационной деятельности остается одним из ключевых приоритетов экономической политики региона. Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в стране по уровню инновационной активности организаций — 19,8%, что в 1,6 раза выше среднероссийского значения. Регион также входит в топ-10 рейтинга инновационного развития субъектов РФ, составленного экспертами Высшей школы экономики.

В реестр малых технологических компаний в Самарской области включены 152 организации. Их совокупная выручка по итогам 2025 г. составила 36,7 млрд рублей — 2% от общероссийского показателя.

Ядром технологической поддержки инноваторов выступает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". На его площадке работают 306 резидентов, создано более 2000 рабочих мест. Технопарк занимает третье место в группе с высоким уровнем инвестиционной привлекательности в XII Национальном рейтинге технопарков России.

В Самарской области реализуется региональная программа научно-технологического развития, ориентированная в том числе на прямую поддержку развития инженерного образования. В 2025 г. впервые проведен отбор программ развития инженерных школ, созданных в вузах, на присвоение статуса "Инженерная школа Самарской области". Инженерная школа Самарского политеха в сфере ОПК получила этот статус в прошлом году, а инженерная школа ПГУТИ — в сентябре 2026 года. В настоящее время идет очередной отбор в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы".

Результатом комплексной поддержки со стороны региона стала и победа Самарского государственного технического университета в конкурсном отборе Минобрнауки России с проектом создания инжинирингового центра "Высокоэффективные энергоемкие технологии, материалы и изделия". СамГТУ получит в 2027–2028 годах более 250 млн руб. на создание центра.

Более 260 млн руб. привлек регион в 2026 г. на реализацию инновационных проектов по программам Фонда содействия инновациям и АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций".

Фонд поддержки технологического предпринимательства в 2026 г. поддержал семь технологических решений местных разработчиков на общую сумму 52 млн руб., а общий объем привлеченных средств индустриальных партнеров и инициаторов проектов составит 53,7 млн рублей. Значимое внимание уделяется поддержке разработок, отвечающих технологическим потребностям крупных индустриальных компаний.

"Мы видим результат работы выстроенной экосистемы в конкретных показателях: инновационная активность организаций почти вдвое превышает среднероссийскую, резиденты "Жигулевской долины" успешно реализуют свои проекты, малые технологические компании показывают выручку выше средней по стране. Наша главная задача — укрепляя позиции, наращивать долю компаний, которые проходят путь от идеи до серийного продукта", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

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