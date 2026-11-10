26 ноября определят лучшего работодателя Самарской области

В четверг, 26 ноября, в здании правительства Самарской области пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса "Лучший работодатель Самарской области".
На конкурс поступило около 300 заявок по пяти основным и двум специальным номинациям: "Региональный лидер занятости", "Работа мечты для молодежи", "Эффективная политика по поддержке работников с детьми", "Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей", "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан", "Повышение финансовой культуры работников", "Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда".
В конкурсе участвуют предприятия и организации разных форм собственности. Определено три категории: малые и микропредприятия — с численностью сотрудников до 100 человек, средние предприятия — от 101 до 250 человек, и крупные предприятия — свыше 250 сотрудников.
Конкурс организован министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и проводится второй год в целях выявления и поощрения наиболее социально ответственных работодателей региона, обеспечивающих высокие стандарты в сфере труда, активно развивающих социальное партнерство и вносящих значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.
Зарегистрироваться для участия в церемонии награждения работодатели могут по ссылке.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!