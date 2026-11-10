26 ноября определят лучшего работодателя Самарской области

В четверг, 26 ноября, в здании правительства Самарской области пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса "Лучший работодатель Самарской области".

На конкурс поступило около 300 заявок по пяти основным и двум специальным номинациям: "Региональный лидер занятости", "Работа мечты для молодежи", "Эффективная политика по поддержке работников с детьми", "Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей", "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан", "Повышение финансовой культуры работников", "Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда".

В конкурсе участвуют предприятия и организации разных форм собственности. Определено три категории: малые и микропредприятия — с численностью сотрудников до 100 человек, средние предприятия — от 101 до 250 человек, и крупные предприятия — свыше 250 сотрудников.

Конкурс организован министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и проводится второй год в целях выявления и поощрения наиболее социально ответственных работодателей региона, обеспечивающих высокие стандарты в сфере труда, активно развивающих социальное партнерство и вносящих значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.

Зарегистрироваться для участия в церемонии награждения работодатели могут по ссылке.