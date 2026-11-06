Авито: 60% работающих жителей ПФО видят плюс в совмещении нескольких профессий

60% работающих россиян считают совмещение нескольких видов профессиональной деятельности преимуществом для специалиста. 31% из них уверены, что такой опыт повышает ценность кандидата в глазах работодателя, который ценит гибкость и многофункциональность, ещё 29% полагают, что опыт решения разных задач помогает выделиться среди других кандидатов. Такие данные получили Авито Работа и Авито Реклама по итогам исследования среди 7 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 лет.

25% респондентов считают, что мультиджобинг (совмещение нескольких видов профессиональной деятельности) не влияет на привлекательность — главное, чтобы специалист качественно выполнял задачи.

У 52% работающих жителей ПФО единственный источник дохода от трудовой деятельности — основная работа. Еще 24% совмещают основную работу с одной подработкой, 11% — с несколькими подработками, а 7% одновременно практикуют несколько равнозначных видов деятельности без одной основной работы. Таким образом, более одного места работы имеют 42% работающих респондентов. Доля тех, у кого только одна работа, заметно выше среди работников производств и промышленных предприятий (12%), а также офисных и административных сотрудников (9%).

Карьерные стратегии жителей ПФО разнообразны. Почти четверть специалистов (26%) выбирают вертикальный рост внутри одной выбранной профессии. Еще 24% — освоение смежных специальностей внутри одной сферы, 19% — горизонтальный рост в качестве узкопрофильного специалиста. А 16% опрошенных выбирают несколько профессий из разных сфер и развиваются в них параллельно.

Те, у кого более одной работы, среди главных плюсов совмещения разных видов деятельности называют увеличение совокупного дохода (51%), возможность попробовать себя в новых сферах без отказа от основной работы (34%), а также развитие новых навыков и компетенций (32%). Еще 20% из них отметили расширение профессионального портфолио для повышения привлекательности на рынке труда, 18% — расширение круга общения.

"В динамично меняющемся мире и потоке информации иметь несколько источников дохода становится нормой. Изменилось мировоззрение: люди хотят свободы, гибкости и возможности самостоятельно выбирать, когда, с кем работать, и влиять на свой доход. Особенно наглядно эта поведенческая линия проявляется у молодых специалистов, и работодателям важно учитывать эту особенность при выстраивании предложений для разных возрастных групп. Так, молодые специалисты 18–24 лет почти вдвое чаще совмещают работу с несколькими подработками, чем респонденты 45–54 лет (17% против 9%)", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

68% опрошенных считают, что онлайн-реклама в той или иной степени влияет на их решение рассмотреть дополнительные предложения о работе: 14% называют её одним из главных факторов принятия решения, 27% учитывают рекламные предложения, но окончательное решение принимают по другим параметрам, а 27% иногда обращают на нее внимание.

Среди тех, на чей выбор влияет реклама, 43% респондентов отметили, что видят релевантные предложения о работе на площадках электронной коммерции. Также респонденты отмечают соцсети (37%), поисковые системы (29%), профессиональные каналы и сообщества, а также видеоплатформы (по 20%) и сервисы коротких вертикальных видео (18%).

"Сегодня онлайн-реклама помогает людям узнавать о новых карьерных возможностях и находить предложения, которые соответствуют их интересам и профессиональным целям. В условиях, когда специалисты всё чаще рассматривают разные форматы занятости и совмещают несколько видов деятельности, для работодателей особенно важно выстраивать коммуникацию с потенциальными сотрудниками там, где они проводят время и ищут информацию. Рекламные инструменты позволяют знакомить аудиторию с актуальными вакансиями и привлекать внимание к возможностям профессионального развития", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.