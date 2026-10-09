ПАО "КуйбышевАзот": инвестиции в будущее молодых специалистов ПФО

В Самарской области подведены итоги грантового конкурса Приволжского федерального округа, который прошел при поддержке ПАО "КуйбышевАзот". Предприятие уделяет особое внимание проектам и инициативам, помогающим молодежи раскрыть свой потенциал и получить профессиональный опыт.
Конкурс был организован аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО при содействии правительства Самарской области. Оператором выступил Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.
"В России и Приволжском федеральном округе созданы все условия для развития молодежи, в том числе через общественные проекты. Под патронатом полпреда президента Игоря Анатольевича Комарова проходят финалы этих проектов, включая Самарскую область. Традиционно мы проводим форум "иВолга", но в этом году из соображений безопасности само мероприятие решили отменить. При этом мы принципиально сохранили грантовый конкурс, чтобы ребята смогли защитить свои идеи и реализовать их в регионах ПФО. Для молодых людей это шанс проявить себя, а для нас — внести вклад в развитие округа", — рассказал заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
ПАО "КуйбышевАзот" много лет является партнером молодежного форума ПФО "иВолга". В этом году формат мероприятия изменили из-за соображений безопасности, но это не помешало молодым талантам заявить о себе в рамках грантового конкурса. В финал вышли 73 проекта в трех номинациях: "Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья", "Традиционные ценности" и "Туристический потенциал регионов ПФО". Финансовую поддержку получили 24 инициативы. В состав жюри вошла директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко, которая высоко оценила уровень финалистов и их работ.
Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот": "Поддержка молодежи — это стратегическая инвестиция в будущее. Мы создаем условия для самореализации, помогая ребятам развивать навыки и получать практический опыт. Компания активно сотрудничает с вузами и колледжами региона, поддерживает научные, творческие и спортивные объединения. Инвестируя в их развитие, мы не только помогаем молодым специалистам найти себя, но и формируем кадровый резерв для нашего предприятия".
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)