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Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев 2026 года выполнили 27 тыс. исследований АО "Транснефть - Приволга" по итогам 9 месяцев 2026 года сэкономило 2,8 млн кВт*ч электроэнергии Новокуйбышевский НПЗ: семь наград за заботу о сотрудниках и семьях АО "Транснефть - Приволга" выполнило около 62 тыс. лабораторных исследований за 9 месяцев 2026 года В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги конкурса "Водитель года"

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Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев 2026 года выполнили 27 тыс. исследований

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги работы лабораторий экоаналитического контроля (ЛЭАК) АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев текущего года. За указанный период выполнено 27 тыс. исследований.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе для контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах и линейной части.

Специалисты четырех экоаналитических лабораторий предприятия провели более 23 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено 3 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и 903 анализа состояния почв. Результаты лабораторных исследований показывали полное соответствие нормативам.

В целях обеспечения высокого уровня точности исследований обновляется материально-техническая база. С начала текущего года для лабораторий экоаналитического контроля приобретено 28 единиц оборудования.

В числе приоритетов деятельности АО "Транснефть - Приволга" — экологическая безопасность и рациональное природопользование, проведение эколого-аналитического мониторинга, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль и контроль работоспособности природоохранного оборудования.

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