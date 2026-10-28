Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев 2026 года выполнили 27 тыс. исследований

Подведены итоги работы лабораторий экоаналитического контроля (ЛЭАК) АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев текущего года. За указанный период выполнено 27 тыс. исследований.
Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе для контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах и линейной части.
Специалисты четырех экоаналитических лабораторий предприятия провели более 23 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено 3 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и 903 анализа состояния почв. Результаты лабораторных исследований показывали полное соответствие нормативам.
В целях обеспечения высокого уровня точности исследований обновляется материально-техническая база. С начала текущего года для лабораторий экоаналитического контроля приобретено 28 единиц оборудования.
В числе приоритетов деятельности АО "Транснефть - Приволга" — экологическая безопасность и рациональное природопользование, проведение эколого-аналитического мониторинга, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль и контроль работоспособности природоохранного оборудования.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее