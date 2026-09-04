Самарские проектировщики создают будущее отрасли

В первых числах сентября работники нефтяной отрасли традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Самарские нефтяники вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и укрепление промышленного потенциала страны. Важная роль в этой работе принадлежит сотрудникам "РН-Проектирование Добыча" — ключевого проектного и исследовательского института компании "Роснефть".

Самарский филиал "РН-Проектирование Добыча" выполняет широкий спектр проектных и научных работ для предприятий нефтегазового комплекса. География деятельности охватывает крупнейшие нефтегазоносные регионы России. Передовые технологические решения, инновационные идеи и уникальные проекты самарских специалистов делают работу предприятий отрасли более эффективной и безопасной.

Достижения сотрудников института отмечены высокими ведомственными и корпоративными наградами — в честь профессионального праздника их получили 47 человек.

Проектирование в масштабах всей страны

"Только за этот год нашими специалистами реализованы десятки успешных проектов по проектированию и обустройству месторождений, бурению, энергетике, экологии, лабораторным исследованиям и другим направлениям, — отмечает директор Самарского филиала "РН-Проектирование Добыча" Александр Юков. — Мы активно работаем над повышением эффективности всех направлений деятельности филиала и ставим перед собой новые амбициозные задачи, опираясь на многолетний опыт и команду настоящих профессионалов. Всему коллективу благодарен за ответственный подход к общему делу, понимание и поддержку в решении стратегических вопросов".

Среди направлений работы филиала — цифровизация и автоматизация сложных технологических процессов, разработка инноваций для повышения добычи нефти, создание актуальных проектных продуктов природоохранного назначения, ценообразование в строительстве.

В филиале разработан справочник нормативных затрат на подготовку документации для проведения геотехнического мониторинга. Это первый в России документ, регламентирующий расчет затрат по данному направлению. Нормативы обеспечат отечественному сметному сообществу единый прозрачный подход к определению стоимости работ, снизят трудозатраты на формирование и согласование сметного расчета с заказчиком, что значительно повысит эффективность проектно-изыскательских работ.

Еще одно флагманское направление — повышение эффективности строительства скважин. Специалистами разработан национальный стандарт нефтяной и газовой промышленности РФ, устанавливающий требования к проектной документации на строительство скважин на суше. Документ не имеет аналогов среди российских и международных стандартов: он учитывает современные методы и нормативные требования в области строительства и реконструкции скважин с учетом мероприятий по охране окружающей среды. Развитие методологической базы позволит повысить эффективность работ и обеспечить единообразие подходов при проектировании.

Коллектив — ключевой ресурс

В филиале трудится более 1200 человек — проектировщики, изыскатели, геодезисты, энергетики и многие другие. Основа коллектива — эксперты, посвятившие профессии многие годы и воспитывающие молодые кадры.

Сотрудникам созданы все условия для профессионального и личностного роста, что позволяет раскрыть потенциал специалистов и развить их компетенции. Особое внимание уделяется созданию достойных условий труда, развитию системы социальных льгот и гарантий: коллективный договор, ДМС, корпоративная пенсионная программа, поддержка семей с детьми, помощь в различных жизненных ситуациях, льготное ипотечное кредитование.

В институте активно развивается волонтерское движение компании "Роснефть" "Платформа добрых дел". Сотрудники участвуют в социальных инициативах по поддержке учреждений здравоохранения и общественных организаций, в экологических и патриотических акциях.

"Коллектив — наш ключевой ресурс, основа динамичного развития предприятия, расширения масштабов и географии работ, — подчеркивает Александр Юков. — Мы продолжаем развивать инфраструктуру института, формировать высококвалифицированную команду, нацеленную на разработку лучших научных и проектных решений для стабильного роста добычи нефти и газа на предприятиях "Роснефти".

Растят кадры со студенческой скамьи

В подготовке квалифицированных кадров филиал тесно сотрудничает с ведущими вузами Самары, среди которых — Самарский государственный технический университет, ключевой вуз-партнер "Роснефти" в области.

В мае этого года при поддержке филиала там открылся первый в области учебно-лабораторный комплекс на базе технологий виртуальной реальности. Самарские специалисты читают лекции и участвуют в подготовке студентов к защите выпускных квалификационных работ.

Для студентов-нефтяников специалисты института провели серию открытых лекций "Введение в профессию", которую посетило более 250 студентов. Цель курса — профильная специализация будущих нефтяников еще в период обучения. Теоретическая база подкрепляется работой в программных продуктах "Роснефти", участием в научных конференциях и проектах. Лучшие студенты приглашаются на практику.

Такой комплексный подход делает процесс обучения результативным и ориентированным на современные потребности нефтяной отрасли.