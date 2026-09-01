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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сызранский НПЗ провел сказочный праздник для первоклассников

СЫЗРАНЬ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 сентября 98 детей работников Сызранского нефтеперерабатывающего завода (предприятие входит в ПАО "НК "Роснефть") впервые отправились в школу. В преддверии Дня знаний завод по сложившейся традиции организовал для будущих первоклассников насыщенную программу — познавательную и развлекательную одновременно.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

О том, где трудятся их родители, ребята узнали, побывав в заводском музее. Вместе с Капелькой Нефти — талисманом музея — они совершили увлекательное путешествие в прошлое нефтепереработки. Дети узнали, как зарождалось черное золото, проследили его путь от месторождения до завода.

Праздничные события продолжились в физкультурно-оздоровительном комплексе "Надежда". Там ребят ждали конкурсы, тематические активности и роспись лиц аквагримом. Готовность к школе первоклашки проверили через квест-игру, основанную на сюжетах русских народных сказок из программы первого класса. На станциях маршрута детей встречали Кот Василий, Русалка, Василиса Премудрая, Двое из ларца, Зайка-попрыгайка и Баба-Яга. Проходя "волшебные" испытания вместе со сказочными персонажами, участники вспоминали знакомые истории и учились действовать командой — умению, которое точно пригодится им в классе.

Финалом праздника стали подарки от предприятия: каждому ребенку вручили первый школьный портфель, наполненный полным набором канцелярских принадлежностей. Эта инициатива реализуется уже много лет в рамках коллективного договора, который обеспечивает выдачу ранцев детям работников перед стартом учебного года. Кроме того, в День знаний одному из родителей учеников начальной школы предоставляется оплачиваемый выходной.

АО "СНПЗ" проводит последовательную политику социальной ответственности. Взаимоотношения между руководством и сотрудниками строятся на принципах социального партнерства. Ежегодно завод разрабатывает и внедряет программы поддержки работников и их семей. Значительная часть положений коллективного договора направлена на защиту семьи, материнства и детства. Традиционно выделяются средства на санаторно-курортное лечение: в этом году 68 детей сотрудников отдохнули в здравницах региона и Краснодарского края, а еще 83 ребенка вместе с родителями прошли курс восстановления по программе "Мать и дитя" в заводском санатории-профилактории "Свежесть".

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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