Нефтекомпания "Недра" объявлена банкротом

ООО "Нефтяная компания "Недра" признано несостоятельным по заявлению ФНС России. Организация задолжала налоговой в общей сумме 164,5 млн рублей.

Ранее компания пыталась оспорить ряд решений фискалов о начислениях налогов. Пока суды по этим делам не завершены. Вместе с тем ФНС подала ряд исков о взыскании имущества нефтяной компании, а затем и о банкротстве.

Одновременно в 2025 г. "Недра" пытались продать свой бизнес в Самарской области за 700 млн рублей.

Сейчас активы компании арестованы и выставлены на торги в рамках исполнительных производств. Речь идет о восьми скважинах Березовского месторождения в Шигонском районе, которые оценили в общей сумме в 334,8 млн рублей. Торги пройдут на повышение, предложения по цене начнут принимать с 28 сентября 2026 года.

ООО "НК "Недра" создано в 2017 г. в Жигулевске. Основной вид деятельности связан с геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Выручка за 2025 г. составила 49,7 млн руб., что на 83,7% меньше предыдущего периода. Совокупные активы организации в прошлом году составляли 273 млн руб. (на 36,6% меньше, чем годом ранее). Учредителем компании выступает жигулевское АО "Геология", руководство осуществляло ООО "Горизонт". Аффилированность с ООО "Фармстрой" выводит на связи с бизнесом холдинга "Озон".

Заявления в реестр кредиторов банкрота подали также ООО КБ "Ренессанс Кредит", ООО "БУРТЕХСНАБ", ООО "Ульрадриллингсервис", Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области.

По всей видимости, банкротство ООО "НК "Недра" — это лишь один эпизод в тенденции банкротств малых нефтяных предприятий. Генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций "Ассонефть" Елена Корзун подчеркивает, что "по сообщениям с мест, многие малые ННК оказались на пороге банкротства, они реально, как и другой малый бизнес, нуждаются в государственной поддержке".

Дело в том, что при расчете налога на добычу полезных ископаемых эти организации платят все повышающие коэффициенты, введенные туда для компенсации выпадающих доходов бюджета при отмене пошлины и при введении демпфера. При этом, по словам Елены Корзун, "они выпускают один продукт — сырую нефть, то есть не выпускают нефтепродукты и не могут рассчитывать на демпфер, а также практически не ходят на экспорт, то есть не получают выгоды от отмены пошлины".

По ее мнению, малым нефтегазовым компаниям (ННК) нужна своя формула налогообложения, учитывающая их специфику. "Мы показали на конкретных финансово-экономических моделях, что в действующих налоговых условиях, даже при применении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), разработка этих месторождений силами малых ННК в большинстве случаев нерентабельна. Было предложено скорректировать для этих компаний формулу расчета НДД, введя в нее коэффициент "мелкости", — добавила Корзун. В настоящее время предложение не реализовано.