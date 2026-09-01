Полиция спасла жизнь мужчине, которому стало плохо по пути на кладбище

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции предотвратили трагедию, своевременно оказав помощь жителю региона, передает пресс-служба облМВД.

Житель Самарской области со знакомым отправился на кладбище в село Тамбовка, где похоронены его родители. Во время поездки в жару ему стало плохо. Знакомый, сидевший за рулем, впервые оказался в Большеглушицком районе и не смог быстро сориентироваться, где находится больница.

На 103 км автодороги А-300 водитель увидел сотрудников Госавтоинспекции и обратился к ним за помощью. Офицеры быстро среагировали: связались с Большеглушицкой центральной районной больницей, сообщили о случившемся и организовали сопровождение автомобиля с мигалками и сиренами.

Медики сразу приступили к оказанию экстренной помощи. Впоследствии врачи пояснили, что счет шел на минуты и любое промедление могло привести к трагическим последствиям.

Позже спасенный поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за профессионализм, оперативность и неравнодушие.