От идеи до продукта: самарский студент выиграл грант на реализацию своего ИТ-проекта

Получить финансирование на реализацию своих проектов — мечта любого айтишника, особенно, начинающего. Одним из способов желаемое превратить в действительное являются профессиональные конкурсы с господдержкой, в которых молодые специалисты могут попробовать свои силы. О своем пути в ИТ и опыте участия в одном из таких конкурсов рассказал студент Самарского политеха Арсений Федоров.

Арсений приехал в Самару из Балаково Саратовской области. Молодой человек планировал поступить в Казанский университет, но не прошел по баллам. Вторым в списке вузов у Арсения значился Самарский государственный технический университет. Здесь он и начал учиться. Сегодня выпускник политеха благодарен судьбе, что она распорядилась именно таким образом. "Самарскому вузу я, можно сказать, обязан всем, что сегодня имею. Это не только знания, но и нужные знакомства в профессиональной среде, и возможность участвовать в различных ИТ-проектах вуза, а также — возможность представить эти проекты на различных статусных конкурсах", — говорит Арсений. Он отмечает и большую роль своего научного руководителя — заведующего кафедрой "Автоматизация и управление технологическими процессами", заместителя директора Института автоматики и информационных технологий, директора Центра интеллектуальных робототехнических систем Сергея Васильевича Сусарева.

Арсений вспоминает, что заинтересовался ИТ-тематикой еще учась в третьем классе школы, как только в обиходе появились первые смартфоны: "Начал разбираться, как сделать перепрошивку, установить игру. А программированием увлекся, когда у меня появился первый компьютер. Как и все мои тогдашние сверстники, я учился создавать свои игры. И это стало мотивацией к изучению языков программирования. Еще на YouTube смотрел ролики об устройстве умного дома. Для меня это был вау-эффект. Я тоже хотел создать что-нибудь подобное. И начал изучать разработку именно для встроенной техники".

Многое Арсению пришлось постигать самостоятельно. Процесс получения знаний и практики пошел быстрее, когда молодой человек начал посещать кружок робототехники при филиале Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Саратовской области.

Сейчас Арсений — выпускник Самарского политеха по специальности "программный инженер" и с нового учебного года — магистрант этого же вуза. Правда, для продолжения обучения студент выбрал другое направление: "автоматизация технологических процессов". "Междисциплинарность — это полезно", — коротко объясняет свое решение Арсений.

Во время учебы на бакалавриате Арсений в соавторстве с другими студентами стал разработчиком нескольких ИТ-проектов, часть из которых заслуженно получила признание. Например, в августе 2026 года Арсений выиграл федеральный конкурс "Умник". Это программа Фонда содействия инновациям. Ее цель — поддержать молодых инноваторов: студентов, аспирантов и начинающих ученых, у которых есть перспективная научно-техническая идея с потенциалом коммерческой реализации.

Арсений представил на суд жюри проект адаптивной рекомендательной системы для персонализированного изучения китайского языка. По сути, это мобильное приложение для изучения китайского языка.

"Приложение ориентировано на тех, кто уже начал изучать язык, например, вместе с преподавателем. Наша идея заключается в том, чтобы ученик заходил в приложение и решал задания. Ключевая фишка, отличающая наш проект от существующих решений в том, что мы придумали алгоритм, который проверяет, насколько хорошо ученик знает слова. И не просто каждое отдельное слово, а то, как он умеет его писать, как он умеет его произносить, как он умеет слово воспринимать в тексте, либо переводить отдельно от текста. Или, например, насколько правильно ученик произносит конкретное слово. Потому что звуковая система в китайском языке очень сложная. И это отдельная сфера, которую нужно изучать. Также приложение тренирует написание: есть ключи, из них собираются иероглифы. Таким образом, наше приложение помогает комплексно изучать язык", — поясняет Арсений.

Студент политеха признается, что идея проекта связана с его собственным интересом к китайскому языку. "Мне вообще нравится азиатская культура, а китайский язык коренным образом отличается от других языков, например, английского. А люблю все новое тем более, что наша страна сегодня движется к укреплению экономических связей с Китаем, поэтому подумал, а почему бы и нет. Первоначально решил, что сделаю приложение для себя, так как изучать китайский очень непросто. Автоматизировал ведение словаря, структуру занятий. А в начале четвертого курса решил сделать этот проект темой своей дипломной работы", — рассказывает Арсений. Поскольку наработки по проекту были уже весьма обширными, студент решил попытать счастья и на "Умнике". Причем, это была не первая попытка: предыдущая не увенчалась успехом. В этот раз заявку Арсению помогли составить ребята, которые уже выигрывали этот конкурс.

Молодой человек вспоминает, что не очень надеялся на победу, так как на конкурсе традиционно приоритет отдается проектам других направлений, в числе которых беспилотные летательные системы, производство, химия. И победа стала неожиданной и от этого еще более радостной.

На разработку приложения выделен грант в 500 000 рублей. Реализовывать проект Арсений планирует со своей командой. "Хотелось бы в рамках "Умника" не только доделать приложение, но и запустить его", — делится планами студент.

Участие в "Умнике" и других подобных конкурсах студент считает хорошим опытом для себя: "Мы умеем разрабатывать проекты, но не умеем запускать их в жизнь. Подобные конкурсы как раз позволяют не просто создавать технологии, а применять их в реальности". Большим подспорьем станет финансовая составляющая, так как для реализации проекта нужно и оборудование, и программное обеспечение и много чего еще.

Свое профессиональное будущее Арсений однозначно связывает с ИТ-технологиями. Признается, что у него душа лежит больше к бэк-энд разработке, вэб-разработке приложений. Однако не исключает, что может заняться и робототехникой.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.