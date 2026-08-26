АО "Транснефть - Приволга" поддержало Всероссийское патриотическое мероприятие для школьников в Волгоградской области

АО "Транснефть - Приволга" оказало помощь в проведении Всероссийского финала военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Предприятие выделило средства на строительство полигона, на котором команды проходят испытания.
Финал игры стартовал 22 августа в Волгоградской области. В нем участвуют 96 отрядов — это 960 юношей и девушек от 14 до 17 лет. Среди них — отряды из регионов России, а также приглашенные ведомственные и международные отряды из Республики Абхазии и Республики Южной Осетии.
Торжественная церемония открытия состоялась в День Государственного флага Российской Федерации. Участники развернули огромный российский триколор.
В течение двух недель ребята примут участие в командных и индивидуальных состязаниях: тактической и огневой подготовке, оказании первой помощи, ориентировании на местности, работе с современными средствами связи и беспилотными аппаратами. Кульминацией мероприятия станет большая военно-тактическая игра.
Финал "Зарницы 2.0" третий год подряд проходит на Сталинградской земле. Для участников это не только возможность побороться за звание лучших, но и узнать больше об истории Сталинградской битвы, подвигах героев Великой Отечественной войны и современных героев — участников СВО.
Финансирование строительства полигона для проведения военно-патриотической игры стало частью благотворительной программы АО "Транснефть - Приволги", направленной на развитие образования, спорта и патриотического воспитания детей и молодежи в регионах присутствия.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.