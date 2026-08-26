АО "Транснефть - Приволга" поддержало Всероссийское патриотическое мероприятие для школьников в Волгоградской области

АО "Транснефть - Приволга" оказало помощь в проведении Всероссийского финала военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Предприятие выделило средства на строительство полигона, на котором команды проходят испытания.

Финал игры стартовал 22 августа в Волгоградской области. В нем участвуют 96 отрядов — это 960 юношей и девушек от 14 до 17 лет. Среди них — отряды из регионов России, а также приглашенные ведомственные и международные отряды из Республики Абхазии и Республики Южной Осетии.

Торжественная церемония открытия состоялась в День Государственного флага Российской Федерации. Участники развернули огромный российский триколор.

В течение двух недель ребята примут участие в командных и индивидуальных состязаниях: тактической и огневой подготовке, оказании первой помощи, ориентировании на местности, работе с современными средствами связи и беспилотными аппаратами. Кульминацией мероприятия станет большая военно-тактическая игра.

Финал "Зарницы 2.0" третий год подряд проходит на Сталинградской земле. Для участников это не только возможность побороться за звание лучших, но и узнать больше об истории Сталинградской битвы, подвигах героев Великой Отечественной войны и современных героев — участников СВО.

Финансирование строительства полигона для проведения военно-патриотической игры стало частью благотворительной программы АО "Транснефть - Приволги", направленной на развитие образования, спорта и патриотического воспитания детей и молодежи в регионах присутствия.