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Молодежная политика Общество

28 самарских проектов победили на региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Молодежном центре состоялась встреча с победителями регионального этапа 6-го сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В ходе встречи победители и полуфиналисты регионального этапа премии пообщались между собой, узнали больше о проектах друг друга и смогли обсудить дальнейшие планы их реализации.

Фото: Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества Самарской области

Международная премия #МЫВМЕСТЕ - одна из крупнейших наград страны для волонтеров и социальных проектов. Премия проводится при поддержке президента России Владимира Путина и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". На региональном этапе жюри отметило 28 проектов Самарской области как победителей, еще семь вошли в число полуфиналистов - именно эти проекты сейчас проходят экспертную оценку для подведения итогов премии.

В числе полуфиналистов - семь проектов из разных сфер. В номинации "Герои нашего времени" категории "НКО и проекты" - "Самарский батальон СамБат" некоммерческой организации "Самбат", в номинации "Код милосердия" - "Семейное творчество и инклюзия" межрегиональной общественной организации "Инклюзивный ресурсный центр".

Среди компаний в номинации "Лидер социальных изменений. Крупный бизнес" - "Донорский экспресс" Куйбышевского дорожного совета по корпоративному волонтерству ОАО "РЖД", в номинации "Лидер социальных изменений. МСП" - "Центр по уходу за пожилыми людьми и инвалидами" компании "Вдохновение".

В категории "Территория" номинации "Муниципальные образования" в полуфинал вышел Безенчукский район Самарской области. В специальной номинации "Сила единства", которую в этом году, объявленном в России Годом единства народов, ввели впервые, отметили проект "Единство молодежи - надежное будущее" Центра социальных проектов и молодежных инициатив и "Социальный мост" АНО "ЦСОН Северного округа".

"В этом году премии исполнилось уже шесть лет, и все эти годы мы с командой участвуем в ней. В этом году мы подали на участие более 10 проектов в разные номинации. По большей части наши проекты  получили очень хорошие оценки от экспертов. Далее мы планируем их дорабатывать и развивать, а также подать заявку на участие в фонде президентских грантов. Очень хочется, чтобы благодаря таким проектам и занятиям наша Самарская область еще сильнее развивала разные добрые инициативы и одерживала победы!" - рассказала Наталья Галицына, руководитель проекта "Единство молодежи - устойчивое будущее!"

"Помощь кому-то всегда была и будет полезна. Очень хочется, чтобы усиливались поддержка и помощь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Наш проект направлен на поддержку бойцов, на сбор гуманитарной помощи, налаживание связей с командирами и бойцами, плетение сетей, изготовление свечей, на психологическую поддержку и многое другое. Участие в премии #МЫВМЕСТЕ предоставляет возможность получения информационной поддержки, поиска единомышленников, а также возможность заявить о проекте. У нас уже состоялось около 70 рейсов с помощью, и на этом не хочется останавливаться!" - поделился планами Виктор Романов, руководитель проекта "Самарский батальон САМБАТ".

В финал пройдут заявки, набравшие необходимое количество баллов, которое будет определено дирекцией премии. Финальный этап стартует в конце сентября и будет состоять из народного голосования и оценки проектов членами почетного жюри. Победителей объявят в декабре 2026 г. на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, награды, по традиции, вручат президент России Владимир Путин и первые лица страны.

Организаторы премии #МЫВМЕСТЕ - Росмолодежь и экосистема социального развития Добро.рф. Полный список победителей регионального этапа опубликован на сайте премии: https://премия.мывместе.рф/winners26.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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