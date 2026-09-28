В среду, 30 сентября, стартует прием заявок на ежегодный областной детский творческий конкурс "Все мы — Россия!". В этом году он посвящен Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Цель конкурса — помочь подрастающему поколению почувствовать себя частью большой страны через любовь к родному краю и знание его истории.

Организатором конкурса выступает Дом дружбы народов Самарской области. Прием заявок продлится до 23 ноября 2026 г. включительно. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 11 декабря.

"Все мы — Россия!" — это возможность для юных жителей региона проявить свои таланты и через творчество выразить любовь к родному краю, его истории и культуре. Конкурс воспитывает гордость за Россию и понимание, что все мы — один народ.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму — заявку в Яндекс-форме по ссылке.

Подробнее о номинациях конкурса и Положение о его проведении на информационном портале ГКУ СО "Дом дружбы народов" "Все мы — Россия!".