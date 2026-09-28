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Молодежная политика Общество

"Все мы — Россия!": стартует прием заявок на детский творческий конкурс в Самарской области

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 сентября, стартует прием заявок на ежегодный областной детский творческий конкурс "Все мы — Россия!". В этом году он посвящен Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Цель конкурса — помочь подрастающему поколению почувствовать себя частью большой страны через любовь к родному краю и знание его истории.

Фото: ГКУ СО "Дом дружбы народов"

Организатором конкурса выступает Дом дружбы народов Самарской области. Прием заявок продлится до 23 ноября 2026 г. включительно. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 11 декабря.

"Все мы — Россия!" — это возможность для юных жителей региона проявить свои таланты и через творчество выразить любовь к родному краю, его истории и культуре. Конкурс воспитывает гордость за Россию и понимание, что все мы — один народ.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму — заявку в Яндекс-форме по ссылке.

Подробнее о номинациях конкурса и Положение о его проведении на информационном портале ГКУ СО "Дом дружбы народов" "Все мы — Россия!".

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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