В среду, 30 сентября, стартует прием заявок на ежегодный областной детский творческий конкурс "Все мы — Россия!". В этом году он посвящен Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Цель конкурса — помочь подрастающему поколению почувствовать себя частью большой страны через любовь к родному краю и знание его истории.
Организатором конкурса выступает Дом дружбы народов Самарской области. Прием заявок продлится до 23 ноября 2026 г. включительно. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 11 декабря.
"Все мы — Россия!" — это возможность для юных жителей региона проявить свои таланты и через творчество выразить любовь к родному краю, его истории и культуре. Конкурс воспитывает гордость за Россию и понимание, что все мы — один народ.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму — заявку в Яндекс-форме по ссылке.
Подробнее о номинациях конкурса и Положение о его проведении на информационном портале ГКУ СО "Дом дружбы народов" "Все мы — Россия!".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.