Школьники и студенты более 100 учебных заведений Самарской области за осень узнают о возможностях для молодежи в России

С началом нового учебного года в Самарской области продолжился Всероссийский проект "Проводники смыслов. Новый маршрут". За осень его встречи пройдут более чем в 100 школах, колледжах и вузах региона, а работать с молодежью будут 45 проводников смыслов. Первые встречи осеннего потока уже собрали 1 700 школьников 9–11 классов и студентов на трех площадках — в школе № 163, Самарском государственном экономическом университете и Самарском политехе.

Вместе с ребятами проводники разобрали, как найти возможность для самореализации и с чего начать путь в молодежных проектах. Участникам рассказали о молодежных центрах Самарской области и известных земляках, а также о федеральных проектах — "Таврида.АРТ", "Твой Ход", платформе Добро.рф и грантах Росмолодежи. Разговор шел живо: ребята задавали вопросы, обсуждали направления и выбирали то, что ближе именно им.

"Проект — про популяризацию возможностей. Он создан, чтобы каждый школьник и студент Самарской области знал весь спектр того, что перед ним открыто. Ребята только поступили, немного теряются — и мы сразу показываем: помимо учебы есть форумы, гранты, общественные организации, где можно с первого дня выстраивать свою траекторию. Главное — захотеть сделать первое действие, а дальше мы не бросаем: у каждого остается свой проводник, к которому можно обратиться", — рассказал программный директор проекта в Самарской области, директор АНО "Стрелка" Даниил Сиднев.

Приходят на встречи и те, кто в молодежной политике уже давно и, например, пробует себя в добровольчестве.

"С Добро.рф я знакома — веду там аккаунт, отслеживаю волонтерскую деятельность, фиксирую часы. Участвовала во многих мероприятиях, самое запоминающееся — "Россия — спортивная держава": там я освоила новые навыки и познакомилась с новыми людьми. Такие встречи важны: человек должен найти свое дело и среду, где будет как дома, и потом ее развивать", — поделилась студентка 2 курса Самарского государственного экономического университета Алина Насибуллина.

Проект "Проводники смыслов. Новый маршрут" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГАУ МП МЦ "Дирекция по организации молодежных форумов и программ" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Осенняя волна встреч в образовательных организациях проходит с сентября по ноябрь 2026 года. Встречи проводят проводники смыслов — специалисты по работе с молодежью, выпускники программ, советники по воспитанию и активисты; они знакомят школьников и студентов с региональными и федеральными возможностями и помогают сделать первый шаг к участию.