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Самарская молодежь получила знания об искусственном интеллекте в формате интенсива В Самаре стартует молодежный ФестИИваль: участникам помогут освоить ИИ для создания медиаконтента Школьников и студентов Самарской области приглашают в новый сезон Национальной технологической олимпиады В Жигулевске оценили состояние молодежной инфраструктуры и обсудили перспективы развития молодежной политики Студенты из Самарской области вошли в число победителей и призеров чемпионата "Профессионалы"

Молодежная политика Общество

Самарская молодежь получила знания об искусственном интеллекте в формате интенсива

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 августа в преддверии нового учебного года самарская молодежь получила знания об искусственном интеллекте в формате интенсива.

ФестИИваль возможностей нейросетей в новых профессиях креативного сектора был организован Молодежной редакцией Самарской области при поддержке Министерства молодежной политики региона и генерального партнера — федерального застройщика Паритет Девелопмент.

В своем приветственном слове к собравшейся аудитории Алексей Рыбачев, руководитель самарского филиала архитектурно-проектного бюро "Девижн" ПАРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ отметил: "Для меня огромная честь стоять сегодня здесь и открывать этот молодежный Фестиваль ИИ от имени нашей команды. Посмотрите по сторонам: зал полон энергии, смелых идей и горящих глаз. Для нас, как для генерального спонсора, это самый главный индикатор того, что мы все делаем правильно. Инвестировать в вас — самая надежная ставка из всех возможных. Вы — первое поколение, которое воспринимает нейросети не как магию или фантастику, а как абсолютно естественный рабочий инструмент. Для многих из вас этот фестиваль может стать тем самым трамплином в профессию мечты. Объявляю ФестИИваль открытым!"

В торжественной церемонии открытия принял участие Кирилл Галанин, общественный помощник губернатора Самарской области по вопросам внедрения технологий ИИ в работу органов государственной и региональной власти: "Сейчас искусственный интеллект стал частью нашей обыденной жизни. С его помощью генерируется контент, анализируются данные, он задействован в государственной, общественной и бизнес сферах. В общем, ребята, возможностей для развития у вас достаточно!".

Сергей Гайко, помощник Губернатора Самарской области по СВО также приветствовал собравшихся в зале Молодежного центра участников, спикеров и почетных гостей ФестИИваля. Он не только подчеркнул значимость использования возможностей нейросетей и искусственного интеллекта в вопросах безопасности, но и возглавил одно из мероприятий деловой программы — круглый стол, за которым собрались ведущие российские специалисты в AI-cфере, руководители промышленных предприятий и представители госсектора. "Наши оппоненты уже активно применяют искусственный интеллект в бою, в промышленном производстве. Нам тоже нужно двигаться в сторону промышленности и безопасности. Без молодежи, готовой учиться, мы не справимся. Отрадно видеть вас здесь, на Фестивале искусственного интеллекта, готовых к интенсивному обучению и дальнейшей работе".

Организационным партнером Фестиваля выступил самарский СБЕР. Специалисты Поволжского банка ПАО Сбербанк провели секцию по управлению проектами и прочитали лекцию по кибербезопасности.
Одним из центральных событий фестиваля стала "Ярмарка ИИ-профессий". Она позволила участникам события близко познакомиться с профессиями федеральных экспертов-наставников.

Руководитель Молодежной редакции63 Марианна Измайлова и продюсер ФестИИваля Павел Стародубцев отметили, что ФестИИваль стал первым в регионе и даже в России практико-ориентированным событием по работе с нейросетями и искусственным интеллектом для молодежи. "ФестИИваль показал, что ИИ — это современный удобный инструмент. Он позволяет экономить время, оптимизируя процессы при создании контента и в решении профессиональных задач. Важно, что на тематических треках ребят в первую очередь учили думать и размышлять, а уже затем обучили написанию текстов, генерации фото- и видео контента, созданию звуковых дорожек к новостному сюжету, саундтреков, сценарному мастерству и созданию современных сайтов, анализу информации с помощью ИИ", — отметили организаторы.

Для этого в Самару приехали эксперты-наставники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Вологды: режиссер Виталий Рождественский, моушн-дизайнер Никита Секретарев, графический дизайнер Митя Круто, саунд-продюсер Олег Белозеров, редактор Алена Волкова, бизнес-ментор, создатель сайта www.fest-ai.ru Алекс Волков, стратег Наринэ Гзогян и  специалист по продвижению Николай Любимов.

Антон Никитин из Вологды выступил в роли партнера ФестИИваля и провел часовой мастер-класс по своей авторской методике "Мышленоведение", основанной на элементарном принципе: форма-содержание-смысл, где человек — открытая, увлекающаяся, активная и деятельная натура.   

Участники ФестИИваля остались довольны полученными знаниями. Анастасия Тишкина из Самары дала обратную связь: "Спасибо за интересный фестиваль! Спикеры были очень крутые, большой респект, что вам удалось привлечь таких профессионалов в своей сфере!"

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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