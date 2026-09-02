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Необходимые вещи для малышей бесплатно: в Самарской области помогают молодым родителям

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжает работу социальный сервис по предоставлению предметов первой необходимости для детей до двух лет. В рамках национального проекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости семьи могут бесплатно получить в прокат до 8 вещей из 20 возможных наименований: от колясок и кроваток до ходунков и манежей.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Для молодой семьи Анпилоговых этот сервис стал настоящим спасением. Юлия и Александр вместе уже пять лет. Год назад они сыграли свадьбу, а вскоре после этого у них появился первенец Максим. О социальной поддержке молодая мама узнала в поликлинике. В конце апреля семья оформила заявку, а в мае ходунки и удобный рюкзак-переноска уже доставили им на дом.

"Это очень актуально, это прекрасно! Дети растут быстро, и ходунки или манеж нужны совсем недолго. Для молодых семей покупка таких вещей — это серьёзная трата. Я учусь и пока не работаю, муж один обеспечивает семью, поэтому такая помощь бесценна", — поделилась Юлия Анпилогова.

С 2025 г. услуга проката стала доступна для широкого круга льготников. Получить помощь могут молодые, студенческие, многодетные семьи, одинокие родители, семьи участников СВО, а также семьи с детьми-инвалидами, женщины, родившие первого ребенка и женщины, не состоящие в браке.

"Главное — иметь при себе документы, подтверждающие льготы: свидетельства о рождении, паспорта. Обращаться можно в центры соцобслуживания по месту жительства", — пояснила Екатерина Щуплова, старший инспектор отдела контроля ГКУ СО "ГУСЗН Самарского округа" по Промышленному району.
Всего в 2026 году на реализацию этой меры поддержки из федерального и областного бюджетов направлено более 215 миллионов рублей. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 1300 семей.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Особый акцент в работе регионального правительства и социальных служб сегодня сделан на поддержку семей с тремя и более детьми. Это одно из главных направлений в рамках Десятилетия многодетной семьи в Самарской области, объявленного губернатором Вячеславом Федорищевым.

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