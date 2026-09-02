Необходимые вещи для малышей бесплатно: в Самарской области помогают молодым родителям

В Самарской области продолжает работу социальный сервис по предоставлению предметов первой необходимости для детей до двух лет. В рамках национального проекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости семьи могут бесплатно получить в прокат до 8 вещей из 20 возможных наименований: от колясок и кроваток до ходунков и манежей.
Для молодой семьи Анпилоговых этот сервис стал настоящим спасением. Юлия и Александр вместе уже пять лет. Год назад они сыграли свадьбу, а вскоре после этого у них появился первенец Максим. О социальной поддержке молодая мама узнала в поликлинике. В конце апреля семья оформила заявку, а в мае ходунки и удобный рюкзак-переноска уже доставили им на дом.
"Это очень актуально, это прекрасно! Дети растут быстро, и ходунки или манеж нужны совсем недолго. Для молодых семей покупка таких вещей — это серьёзная трата. Я учусь и пока не работаю, муж один обеспечивает семью, поэтому такая помощь бесценна", — поделилась Юлия Анпилогова.
С 2025 г. услуга проката стала доступна для широкого круга льготников. Получить помощь могут молодые, студенческие, многодетные семьи, одинокие родители, семьи участников СВО, а также семьи с детьми-инвалидами, женщины, родившие первого ребенка и женщины, не состоящие в браке.
"Главное — иметь при себе документы, подтверждающие льготы: свидетельства о рождении, паспорта. Обращаться можно в центры соцобслуживания по месту жительства", — пояснила Екатерина Щуплова, старший инспектор отдела контроля ГКУ СО "ГУСЗН Самарского округа" по Промышленному району.
Всего в 2026 году на реализацию этой меры поддержки из федерального и областного бюджетов направлено более 215 миллионов рублей. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 1300 семей.
Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Особый акцент в работе регионального правительства и социальных служб сегодня сделан на поддержку семей с тремя и более детьми. Это одно из главных направлений в рамках Десятилетия многодетной семьи в Самарской области, объявленного губернатором Вячеславом Федорищевым.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !