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Соцподдержка Общество

Ветеран СВО открыл детейлинг-мастерскую в Самаре благодаря соцконтракту

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжает успешно реализовываться программа социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. В начале года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о значительном увеличении финансирования соцконтрактов - до 1,3 млрд рублей. Такой вид помощи предусмотрен национальным проектом "Семья", реализуемым по поручению президента страны Владимира Путина.

Так, бывший артиллерист Сергей Феклистов, вернувшийся домой из зоны СВО, открыл собственное дело в сфере детейлинга, заключив социальный контракт с государством.

Теперь у ветерана своя мастерская, где он занимается полировкой автомобилей, химчисткой, нанесением защитных пленок и тонировкой. Направление предпринимательства выросло из давнего хобби - Сергей всегда любил заниматься своим автомобилем.

Государство выделило Сергею стартовый капитал в размере почти 337 тысяч рублей. Средства были направлены на приобретение оборудования, аренду помещения и рекламу. На каждом этапе заключения и реализации социального контракта предпринимателю помогал представитель органов социальной защиты.

"Соцзащита помогает очень серьезно. Все ставят на верный путь. Любые вопросы ставишь, приезжаешь - сразу ответ. Никогда не оставляют в беде одного", - делится мнением Сергей Феклистов.

"Для участников СВО действуют особые условия: мы не учитываем доходы семьи, помогаем с отчетностью, ведем от заявления до покупки оборудования. Наша задача - сделать все, чтобы у человека все получилось", - отмечает Мария Рузаева, старший инспектор отдела организации социальных выплат Управления социальной защиты населения по Кировскому району г. Самара

С начала 2026 года в Самарской области заключено более 3,5 тысяч социальных контрактов. Самое популярное направление - открытие собственного дела.

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