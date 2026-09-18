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Ветерану СВО из Волжского района вручили ключи от автомобиля с ручным управлением

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ветерану специальной военной операции Андрею Ергуневу, получившему тяжелые ранения, торжественно вручили ключи от нового автомобиля LADA Granta с ручным управлением. Церемония прошла при участии руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Натальи Полянсковой, социального координатора и сотрудников Фонда.

Андрей Ергунев — младший лейтенант запаса, чья жизнь разделилась на "до" и "после" тяжелого ранения, приведшего к парной ампутации нижних конечностей. Несмотря на это, он сохраняет стойкость духа и открытость к взаимодействию. Ветеран проживает в поселке Придорожный Волжского района Самарской области, награжден орденом Мужества. Среди мер поддержки, оказанных фондом, — адаптивная одежда, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение, помощь в бытовых вопросах и, конечно, автомобиль с ручным управлением.

"Ветераны, защищавшие Родину, проявили истинное мужество. Предоставление автомобилей с ручным управлением — это существенный вклад в их социальную адаптацию к мирной жизни. Мы стремимся поддержать каждого, кто получил инвалидность, используя все доступные меры", — отметила руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

"Для меня этот автомобиль — реальная возможность вернуться к активной жизни. Теперь я смогу самостоятельно добираться до больницы и на лечение, не обременяя близких. Это очень важно для меня. Я искренне благодарен фонду и всем, кто помог", — не скрывает эмоций Андрей Ергунев.

Ветеран также подчеркнул, что новая машина значительно облегчит его повседневные задачи и позволит чаще бывать на реабилитационных процедурах.

Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" продолжает свою миссию по всесторонней поддержке ветеранов СВО и их семей. На сегодняшний день выдано уже 11 автомобилей с ручным управлением, и эта работа продолжается.

Если вам или вашим близким необходима поддержка, вы всегда можете обратиться к координаторам сектора по делам инвалидов.

Адрес филиала Фонда: г. Самара, ул. Демократическая, 57, стадион "Солидарность Самара Арена", вход/гейт 2. Контакты: 8 (800) 301-83-83, 8(846)200-43-03.

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