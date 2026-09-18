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Сбер оплатит мобильную связь своим зарплатным клиентам

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер берёт на себя все расходы на мобильную связь для тех, кто получает зарплату на карту банка. Каждый месяц клиенты будут получать 50 Гб скоростного интернета и 300 минут звонков без каких-либо списаний. Для этого достаточно перенести свой действующий номер телефона в СберМобайл и подключить тариф "Для профессионалов". В итоге человек сможет сэкономить на связи более 7 500 рублей в год.

Это расширяет возможности зарплатной карты Сбера. Мобильная связь вычёркивается из обязательных ежемесячных расходов человека. Здесь нет скрытых условий и требований по тратам: пока начисляется зарплата, связь оплачивает Сбер.

Клиенту не придётся менять контактные данные в онлайн-банках, на "Госуслугах", в мессенджерах или сервисах доставки. Перейти в СберМобайл можно со своим номером. Для этого достаточно оставить заявку в приложении СберБанк Онлайн или в отделении Сбера при оформлении зарплаты.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы последовательно убираем из повседневной жизни наших клиентов лишние финансовые расходы и ограничения. В августе этого года сделали бесплатными переводы между клиентами Сбера и оплату ЖКХ в СберБанк Онлайн. Теперь отменяем плату за мобильную связь для зарплатных клиентов. Это продолжение простого подхода: чем чаще человек пользуется нашими сервисами, тем понятнее и выгоднее они должны быть. Деньги, которые обычно люди тратили на связь, останутся в их личном бюджете".

Ольга Барынина, директор по стратегии СберМобайла:

"Мобильная связь давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни — она помогает нам оставаться на связи с близкими, работать и решать привычные задачи. Поэтому появление СберМобайла среди преимуществ зарплатного проекта дает клиентам понятную и ощутимую выгоду. Для нас это возможность познакомить с мобильной связью от Сбера новую аудиторию, дать ей возможность оценить качество связи и сервиса, которые в данный момент уже доступны 7,5 млн действующим абонентам Сбермобайла".

Оплата связи Сбером дополняет преимущества для зарплатных клиентов банка. Они уже получают специальные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, могут воспользоваться сервисом "Деньги до зарплаты" и предложениями сервисов Сбера и партнёров. Банк расширяет возможности зарплатной карты, чтобы она была полезна не только в день зачисления денег, но и в ежедневных делах.

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