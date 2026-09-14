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ОТП Банк получил четыре награды HR Force Awards 2026

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк стал обладателем четырех наград премии HR Force Awards, включая гран-при в номинации "Цифровая трансформация года в HR". Жюри отметило три HR-проекта банка: "Культурная трансформация Level Up", "Единый профиль сотрудника сети нового формата" и "OTP Space: единую цифровую платформу для сотрудников".

Проект "Культурная трансформация Level Up" победил в номинации "Стратегия управления изменениями", "Единый профиль сотрудника сети нового формата" — в номинации "Цифровая трансформация года в HR" и дополнительно получил гран-при премии. OTP Space стал победителем в номинации "HR-платформа года".

Для ОТП Банка награды стали признанием работы команды по развитию корпоративной культуры и цифровой HR-среды. Проекты помогают делать рабочие процессы и взаимодействие сотрудников с банком более удобными и открытыми, а также создавать условия для профессионального развития.

HR Force Awards — премия в сфере HR, которая отмечает проекты и решения, меняющие подходы к работе с сотрудниками и задающие новые стандарты отрасли.

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