Сбер: в Поволжье стал доступен банк для бизнеса на основе ИИ

Пользователям мобильного приложения СберБизнес Поволжского банка стал доступен новый способ работы с онлайн-банком. Включив в приложении режим "Бизнес-помощник", они смогут управлять операциями и компанией через чат с ИИ-ассистентом Сбера на основе ГигаЧат.
В этом режиме на экране мобильного приложения остается только чат с нейроассистентом, ключевая информация о счетах, виджет "Мои дела" с подсветкой актуальных задач (оплатить выставленный счет, подписать платеж и пр.) и налоговых событий. По запросу пользователя режим "Бизнес-помощник" сам запустит нужную функцию, сформирует платеж или документ, подготовит данные. Останется только проверить и подтвердить.
Новый режим запоминает действия и данные пользователя, анализирует регулярные операции, отслеживает календарь событий. На основе этой информации он дает советы, распознает и подсвечивает риски, предлагает персонализированные рекомендации.
Кнопки быстрых действий на главном экране адаптируются под конкретного пользователя в реальном времени — учитываются частотные операции, календарь, текущие задачи и релевантные действия. Например, по нажатию кнопки "Оплатить налоги" ИИ поможет заполнить необходимые данные и отправить платеж в ФНС.
Анна Лоевская, директор департамента "Бизнес-помощник" Сбербанка:
"Общение в режиме диалога — максимально простой и понятный формат для любого пользователя смартфона. В режиме "Бизнес-помощник" управлять компанией через мобильное приложение СберБизнес станет проще: достаточно написать просьбу в чат. В составе нейроассистента более 160 ИИ-агентов, и каждый из них отлично разбирается в своем продукте: кредитовании, депозитах, процессинге и так далее. Нейроассистент дает моментальный доступ к любой актуальной для предпринимателя информации. Он поможет спланировать маркетинговую кампанию, сделать карточку товара для маркетплейса, проконсультирует по вопросам кредитования и размещения средств".
Среднее количество пользователей мобильного приложения СберБизнес в настоящее время составляет 1,5 млн клиентов, из них 880 тыс. работают с банком только через мобильное приложение.
Режим "Бизнес-помощник" в мобильном приложении СберБизнес доступен бесплатно. По умолчанию он будет включен для начинающих предпринимателей и новых корпоративных клиентов Сбера. Остальные пользователи — клиенты Поволжского банка смогут активировать режим в настройках профиля. До конца года он станет доступен пользователям мобильного приложения СберБизнес по всей России.
Последние комментарии
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