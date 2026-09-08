В Сергиевском районе несовершеннолетний работник получил зарплату только после вмешательства прокуратуры

Подросток трудился в пункте выдачи заказов, но трудовой договор с ним так и не оформили — соответственно, его права изначально не были защищены, сообщает региональное надзорное ведомство.

После того как работодатель не выплатил деньги за двухнедельный период, юноша прекратил работу в этой точке.

После вмешательства прокуратуры виновное лицо привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора. В итоге с несовершеннолетним работником произвели полный расчет за фактически отработанное время.