В Сергиевском районе несовершеннолетний работник получил зарплату только после вмешательства прокуратуры

Подросток трудился в пункте выдачи заказов, но трудовой договор с ним так и не оформили — соответственно, его права изначально не были защищены, сообщает региональное надзорное ведомство.
После того как работодатель не выплатил деньги за двухнедельный период, юноша прекратил работу в этой точке.
После вмешательства прокуратуры виновное лицо привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора. В итоге с несовершеннолетним работником произвели полный расчет за фактически отработанное время.
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!