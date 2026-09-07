BMW влетел в Nissan на перекрестке в Сызрани: 5 человек в больнице

В воскресенье, 6 сентября, в Сызрани случилось ДТП с участием двух иномарок, сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:20 на пересечении улиц Фрунзе и Урицкого 25-летний водитель BMW проехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

В результате аварии пострадали пять человек: водитель BMW, два пассажира BMW (24-летняя женщина и 25-летний мужчина), водитель Nissan Almera, 28-летний пассажир Nissan Almera.

Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.