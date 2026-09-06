В лобовом столкновении ВАЗа и "Гранты" в Кошкинском районе пострадали четыре человека

В воскресенье, 6 сентября, на 10 км автодороги Борма-Кошки-Погрузная в Кошкинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Lada Granta, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Информация о ДТП поступила в ПСО № 49 Противопожарной службы СО в 16:30. На месте происшествия работали пожарные-спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

С места дорожной аварии в Кошкинскую центральную районную больницу госпитализированы водитель Lada Granta и три пассажира автомобиля ВАЗа.