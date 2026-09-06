Минюст РФ признал самарского журналиста и блогера Сергея Лейбграда иноагентом

Министерство юстиции РФ признало самарского журналиста и блогера Сергея Лейбграда иноагентом. Информация о реестре иноагентов была размещена на сайте ведомства 4 сентября.

"С. М. Лейбград распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействует с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации", — говорится в документе.

В Самарской области Сергей Лейбград работал в сфере журналистики. Он был главным редактором вестника современного искусства "Цирк Олимп" и радио "Эхо Москвы в Самаре", руководил информационным агентством "Засекин".