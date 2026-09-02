Иван Носков: "Всем школьникам Самары хороших оценок и интересного учебного года!"

1 сентября, в День знаний, в Самаре начался новый учебный год. В этом году в школы города отправилось более 129 тысяч детей, из них почти 11 тысяч — первоклассники. В школе № 77, где в новом учебном году будут обучаться 930 ребят, на торжественной линейке детей, их родителей и педагогов поздравил глава города Самары Иван Носков.

"Я уверен, что школа — это не стены и парты, а та особая атмосфера, которую создаете вы. И от вас зависит, какой она будет. Здесь бывает сложно, бывают и небольшие стычки, и ссоры. Но именно в школе учатся дружить, уважать, любить, достигать успеха и работать в команде. Пусть для вас, ребята, школа остается вторым домом. Тем, кто сегодня идет в первый класс, желаю смелости, выпускникам — успешных экзаменов, а учителям и родителям — мудрости и терпения. И всем — отличного настроения, хороших оценок и интересного учебного года!" — сказал глава города Самары Иван Носков.

После торжественной церемонии глава города проверил результаты работ, которые провели в школе № 77 летом. К новому учебному году при поддержке городского и областного бюджетов здесь выполнили капитальный ремонт пищеблока и обеденной зоны. При поддержке Федерации гребного спорта России в прошлом году в школе был оборудован класс для занятий греблей, в том числе в формате "гребля-индор" — на специальных тренажерах.

"Мы сейчас активно развиваем спортивное направление. В прошлом учебном году наша школа присоединилась к "Школьной гребной лиге", а наш ученик Иван Маряхин представлял Самарскую область и завоевал серебряную медаль. Считаю, этот успех — не только его личная победа, но и результат поддержки семьи и работы всей школьной команды. Уверен, в новом учебном сезоне его пример вдохновит многих ребят. Отдельная благодарность нашим партнерам и органам власти за современную площадку ГТО — теперь у ребят есть все условия, чтобы готовиться к сдаче нормативов, развивать силу, выносливость и ловкость", — поделился директор школы № 77 Александр Воронцов.

В рамках торжественной линейки в школе № 77 выступили воспитанниками отделения фитнес-аэробики с танцем "Флаги", воспитанники Академии танца "Вальс", первоклассники и одиннадцатиклассники. Первый в новом учебном году звонок дали ученица 1 класса София Арабаджи и ученик 11 класса Владислав Кузьмин.

Отметим, наибольшее количество классов и учеников в новом учебном году зачислено в школы №№ 7, 26, 57, 68, 92, а самой большой по численности стала школа № 7 — всего в этом году в нее пошли 4600 учеников.