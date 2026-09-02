В Самарской области проиндексируют стоимость хранения задержанных судов

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым предлагается проиндексировать тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов.

"Приказываю установить тарифы на 2026–2031 гг.: на перемещение одного задержанного маломерного судна на специализированную стоянку согласно приложению 1 к настоящему приказу; за хранение одного задержанного маломерного судна на специализированной стоянке согласно приложению 2 к настоящему приказу", — отмечается в тексте документа.

Так, тариф на перемещение одного задержанного маломерного судна на специализированную стоянку до 31 декабря 2026 г. составит 19800 рублей, в 2027 году — 20592 рубля, в 2028 г. — 21416 руб., в 2029 — 22272 руб., в 2030 и 2031 — 23163 руб. и 24090 руб., соответственно.

Тариф за хранение одного задержанного маломерного судна на специализированной стоянке до конца 2026 года будет составлять 128 руб., в 2027 г. — 133 руб., в 2028 — 138 руб., в 2029 — 144 руб., в 2030 и 2031 — 150 и 156 рублей, соответственно.

В пояснительной записке отмечается, что тарифы на текущий год предлагается установить на уровне базовых "с последующей индексацией до 2031 года на прогнозный показатель инфляции 104,0%".

Напомним, в 2025 году владельцам маломерных судов (с длиной корпуса до шести метров включительно) перемещение на спецстоянку обходилось в 8300 рублей (ранее — 7900 рублей). Тарифы для остальных категорий оставались на уровне 2024 года (при длине судна от 6 до 10 метров перемещение на спецстоянку будет стоить 12400 рублей, от 10 до 20 метров — 19800 рублей).

Тарифы на хранение на спецстоянке гидроциклов и моторных лодок в прошлом году составляли 86 и 97 рублей, соответственно. Тарифы на хранение парусного судна (парусно-моторного и судна особой конструкции) — 122 рубля в час.