В Самарской области проиндексируют стоимость хранения задержанных судов

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым предлагается проиндексировать тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов.
"Приказываю установить тарифы на 2026–2031 гг.: на перемещение одного задержанного маломерного судна на специализированную стоянку согласно приложению 1 к настоящему приказу; за хранение одного задержанного маломерного судна на специализированной стоянке согласно приложению 2 к настоящему приказу", — отмечается в тексте документа.
Так, тариф на перемещение одного задержанного маломерного судна на специализированную стоянку до 31 декабря 2026 г. составит 19800 рублей, в 2027 году — 20592 рубля, в 2028 г. — 21416 руб., в 2029 — 22272 руб., в 2030 и 2031 — 23163 руб. и 24090 руб., соответственно.
Тариф за хранение одного задержанного маломерного судна на специализированной стоянке до конца 2026 года будет составлять 128 руб., в 2027 г. — 133 руб., в 2028 — 138 руб., в 2029 — 144 руб., в 2030 и 2031 — 150 и 156 рублей, соответственно.
В пояснительной записке отмечается, что тарифы на текущий год предлагается установить на уровне базовых "с последующей индексацией до 2031 года на прогнозный показатель инфляции 104,0%".
Напомним, в 2025 году владельцам маломерных судов (с длиной корпуса до шести метров включительно) перемещение на спецстоянку обходилось в 8300 рублей (ранее — 7900 рублей). Тарифы для остальных категорий оставались на уровне 2024 года (при длине судна от 6 до 10 метров перемещение на спецстоянку будет стоить 12400 рублей, от 10 до 20 метров — 19800 рублей).
Тарифы на хранение на спецстоянке гидроциклов и моторных лодок в прошлом году составляли 86 и 97 рублей, соответственно. Тарифы на хранение парусного судна (парусно-моторного и судна особой конструкции) — 122 рубля в час.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???