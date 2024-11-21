В 2025 г. в Самаре вновь вырастет стоимость хранения задержанных судов

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, в соответствии с которым будут скорректированы тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на территории региона.
С 1 января 2025 года владельцам маломерных судов (с длиной корпуса до шести метров включительно) перемещение на спецстоянку обойдется в 8300 рублей (ранее — 7900 рублей). Тарифы для остальных категорий останутся на уровне 2024 года (при длине судна от 6 до 10 метров перемещение на спецстоянку будет стоить 12400 рублей, от 10 до 20 метров — 19800 рублей).
Кроме того, обновились тарифы на хранение на спецстоянке гидроциклов и моторных лодок. Хранение задержанного гидроцикла будет стоить 86 рублей в час (ранее — 82 рубля), моторного судна — 97 рублей в час (ранее — 92 рубля). Тарифы на хранение парусного судна (парусно-моторного и судна особой конструкции) остались неизменными — 122 рубля в час.
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