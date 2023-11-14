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Общество

В Самарской области увеличили тарифы на хранение задержанных судов

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, в соответствии с которым будут скорректированы тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на территории региона.

С 1 января 2024 года владельцам маломерных судов (с длиной корпуса до шести метров включительно) перемещение на спецстоянку обойдется в 7900 (ранее - 7400 рублей). При длине судна от 6 до 10 метров — 12400 рублей (ранее - 11600 рублей), от 10 до 20 метров — 19800 (ранее - 18500 рублей).

Кроме того, обновились тарифы на хранение на спецстоянке гидроциклов и моторных лодок. Хранение задержанного гидроцикла будет стоить 82 рубля в час (ранее -  77 рублей), моторного судна — 92 рубля в час (ранее - 86 рублей), парусного (парусно-моторного и судна особой конструкции) — 122 рубля в час (ранее 114 рублей).

Напомним, в последний раз тарифы корректировались в ноябре 2022 года. 

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