В Самаре проиндексировали тарифы на хранение задержанных маломерных судов

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, связанный с корректировкой тарифов на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на территории региона.
С ноября 2022 г. владельцам маломерных судов (с длиной корпуса до шести метров включительно) перемещение на спецстоянку обойдется в 7400 рублей (ранее — 6738 руб.). При длине судна от 6 до 10 метров — 11600 рублей (ранее 10661 рубль), от 10 до 20 метров — 18500 рублей (ранее 16801 рубль).
Кроме того, обновились тарифы на хранение на спец стоянке гидроциклов и моторных лодок. Хранение задержанного гидроцикла будет стоить 77 рублей в час, моторного судна — 86 рублей в час, парусного (парусно-моторного и судна особой конструкции) — 114 рублей в час.
Напомним, последний раз тарифы корректировались в октябре 2021 года. Сообщалось также, что установленные тарифы будут действовать с 2021 по 2025 годы.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.