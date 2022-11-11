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Общество

В Самаре проиндексировали тарифы на хранение задержанных маломерных судов

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, связанный с корректировкой тарифов на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на территории региона.

С ноября 2022 г. владельцам маломерных судов (с длиной корпуса до шести метров включительно) перемещение на спецстоянку обойдется в 7400 рублей (ранее — 6738 руб.). При длине судна от 6 до 10 метров — 11600 рублей (ранее 10661 рубль), от 10 до 20 метров — 18500 рублей (ранее 16801 рубль).

Кроме того, обновились тарифы на хранение на спец стоянке гидроциклов и моторных лодок. Хранение задержанного гидроцикла будет стоить 77 рублей в час, моторного судна — 86 рублей в час, парусного (парусно-моторного и судна особой конструкции) — 114 рублей в час.

Напомним, последний раз тарифы корректировались в октябре 2021 года. Сообщалось также, что установленные тарифы будут действовать с 2021 по 2025 годы.

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