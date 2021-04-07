В Самарской области изменили тарифы на перемещение и хранение задержанных судов

В департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области были установлены тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на территории региона, передает пресс-служба ДЦТР.

До 2021 года тариф на перемещение составлял 17 716 рублей вне зависимости от габаритов судна. Теперь владельцам маломерных судов (с длиной корпуса до 6 метров включительно) перемещение на спецстоянку обойдется в 6 738 рублей. При длине судна от 6 до 10 метров — 10661 рублей, а от 10 до 20 метров — 16801 руб.

Установлены тарифы и на хранение на спецстоянке гидроцикл. Для тех, у кого изъяли плавсредство, хранение обойдется в 70 руб./час, для владельцев моторных судов — 79 руб/час, для хозяев парусных, парусно-моторных судов и судов особой конструкции цена за пребывание на спецстоянке составит 104 руб/час.

"При этом стоит отметить, что принятые в этом году тарифы на хранение также ниже применяемых ранее", — отметили в департаменте.

Тарифы будут действовать с 2021 по 2025 годы.