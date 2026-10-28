В Самарской области 26 октября погода вновь побила температурный рекорд

В понедельник, 26 октября, в трех населенных пунктах Самарской области был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Клявлино последний раз настолько теплым 26 октября было в 1935 году, 91 год назад, в Тольятти — в 1954 году, 72 года назад, а в Челно-Вершинах — в 1970 году.