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100 молодых медиаспециалистов из регионов ПФО объединил семинар "ШУМ.Регионы" в Самаре Самарцев ждут на чемпионате “Пилоты будущего” Актер Никита Павленко встретился со школьниками Кинеля Диалог, доверие и самореализация: в Самарской области прошла конференция по вопросам воспитания молодежи Самарцы проверили свои знания о космосе: регион присоединился к Всероссийскому научно-технологическому диктанту

Молодежная политика Общество

100 молодых медиаспециалистов из регионов ПФО объединил семинар "ШУМ.Регионы" в Самаре

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 по 29 октября в Самаре проходит окружной семинар "ШУМ.Регионы" от Центра развития молодежных медиа "ШУМ", организованный в рамках национального проекта "Молодежь и дети". На площадке Молодежного центра Самарской области 100 молодых медиаспециалистов из регионов Приволжского федерального округа разовьют свои навыки, обменяются опытом и предложат идеи для развития медиа в регионах.

Фото: Центр «ШУМ»

"Сегодня даже добрым делам нужны грамотная коммуникация и эффективные способы взаимодействия с аудиторией. Поэтому развитие молодежных медиа — важная часть молодежной политики. Мы выступили одним из социальных заказчиков семинара и ждем от участников свежего взгляда на задачи отрасли. Уверен, что программа поможет ребятам освоить новые инструменты, получить опыт работы в креативных командах и найти решения, которые они смогут применить в своих регионах", — прокомментировал Андрей Еремин, министр молодежной политики Самарской области, Герой России.

Участники посетят лекции по журналистике, созданию визуального контента, продвижению публикаций в социальных сетях, проверке информации и работе с источниками. Отдельный блок посвящен искусственному интеллекту: молодые медийщики узнают, как применять ИИ в работе и использовать новые инструменты при подготовке контента. Практическая часть семинара — работа над задачами от реальных заказчиков: театра Самары, Центра "ШУМ" и представителей коммерческого сектора. Участники ищут решения для конкретных задач, а успешная работа может стать началом сотрудничества и получить продолжение в реальных проектах.

"У нас есть участники, которые встречались на наших программах в Калининградской области и вместе работали над проектами. Есть и те, кто хорошо зарекомендовал себя и сразу получил предложение о работе. На семинаре участники решают задачи от реальных заказчиков. Если ребята успешно справляются с задачами и заказчикам нравится их работа, они готовы привлекать команды к дальнейшей реализации своих проектов", — рассказала Екатерина Поддубная, начальник отдела регионального взаимодействия Центра развития молодежных медиа "ШУМ".

Центр "ШУМ" проводит мероприятия для молодых журналистов и медиаспециалистов в течение всего года. В 2026 году Центр реализует около 70 мероприятий по всей стране. Окружной семинар "ШУМ.Регионы" проходит во всех восьми федеральных округах, чтобы молодые люди из разных уголков страны могли получить новые знания, попробовать себя в решении практических задач и познакомиться с коллегами из сфер медиа и журналистики в своем регионе.

"В прошлом году я уже участвовал в Форуме "ШУМ" в Калининградской области и с тех пор хотел попасть на семинар в Самаре. Когда я узнал, что семинар пройдет и в нашем регионе, решил, что больше не упущу такую возможность. Для меня участие — это шанс обменяться опытом, познакомиться с новыми людьми, проверить свои знания и представить собственные идеи. А еще здесь можно найти единомышленников и начать работу над новыми проектами. В прошлом году особенно запомнилась работа над кейсом: нам удалось представить свое решение команде 2ГИС и пообщаться с коллегами из Москвы", — поделился участник семинара Егор Славнов.

По итогам семинара участники смогут применить полученные знания в собственных медиапроектах и увезти с собой не только новые инструменты, но и профессиональные контакты для дальнейшей работы в регионах.

Организатором выступает АНО "Молодежный центр "ШУМ" при поддержке Росмолодежи и правительства Калининградской области. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Партнером программы выступает правительство Самарской области.

Центр развития молодежных медиа "ШУМ" был открыт 4 апреля 2024 г. по поручению президента России Владимира Путина. Ключевые проекты центра — Всероссийский молодежный образовательный Форум "ШУМ" платформы Росмолодежь.Форумы и одноименная Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики. Миссия Центра "ШУМ" заключается в формировании нового поколения медиапрофессионалов, способных создавать качественный, ответственный и созидательный контент.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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