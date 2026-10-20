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Молодежная политика Общество

Самарскую молодежь приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" объявляет о старте всероссийского марафона "Стажерские байки", посвященного первым шагам на профессиональном пути. Студенты и молодые специалисты Самарской области могут рассказать о своем опыте стажировок, первых собеседованиях, неожиданных ситуациях на работе и карьерных достижениях. Авторы лучших историй получат возможность отправиться в путешествие на Камчатку.

Марафон "Стажерские байки" призван показать, что путь к профессиональным достижениям далеко не всегда бывает прямым. Участники могут самостоятельно выбрать тему и формат рассказа, поделившись своими первыми победами и практикой преодоления трудностей. Присоединиться к марафону "Стажерские байки" можно до 16 ноября 2026 года.

"Когда мы говорим о начале карьеры, чаще всего вспоминаем успешные собеседования, первые достижения и предложения о работе. Однако за каждым таким результатом стоит множество небольших историй: неожиданные знакомства, нестандартные решения, курьезные ситуации и даже ошибки, которые со временем превращаются в ценный опыт. Нам важно, чтобы молодые люди не боялись рассказывать об этом открыто. Зачастую именно чужой опыт помогает решиться на первый шаг, попробовать себя в новой профессии или откликнуться на интересную вакансию. Марафон "Стажерские байки" поможет сформировать сообщество, в котором молодые специалисты смогут узнавать себя в историях друг друга, находить поддержку и вдохновение. И самое главное увидеть, что не существует единственного правильного сценария построения карьеры, а у каждого есть возможность найти собственный путь", — отметил генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.

Для участия в марафоне необходимо опубликовать короткий видеоролик с собственной историей в социальных сетях, добавить хештеги #РоссияСтранаВозможностей, #Профразвитие и #СтажерскиеБайки, а затем передать эстафету друзьям или коллегам. Каждая публикация сможет стать началом новой цепочки, объединяющей молодых специалистов из разных регионов России. Главное условие — история должна быть связана с работой, стажировкой или профессиональным развитием.

Важной частью марафона станет конкурс карьерных историй. Организаторы определят победителей в двух номинациях: "Лучшая байка" и "Лучшая байка среди блогеров" (участников, зарегистрированных в профильном реестре, с аудиторией более 10 тысяч подписчиков). Победителей выберут эксперты проектов и креативного агентства по пяти критериям: искренность и оригинальность истории, связь с темой конкурса, полезность и вдохновляющий эффект, качество подачи, а также соответствие ценностям проекта. Главным призом станет путешествие на Камчатку, которое состоится в ноябре 2026 года.

Всероссийский марафон "Стажерские байки" проводится проектом "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" совместно с креативным агентством "Почва". Марафон приурочен к выходу одноименного проекта, созданного при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Присоединиться к Всероссийскому проекту "Профразвитие" и получить первый опыт работы могут студенты и молодые специалисты из любого региона России. После регистрации на сайте профразвивайся.рф они могут подобрать стажировку или вакансию, получить индивидуальные рекомендации, воспользоваться образовательными материалами и карьерными консультациями. "Профразвитие" проводит в регионах встречи с работодателями и практические мероприятия, на которых участники знакомятся с работой компаний и пробуют себя в решении реальных задач. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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