Сто школьников в День народного единства отправились в однодневное путешествие по культурным местам Самарской области

В среду, 4 ноября, в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы "Больше, чем путешествие" национального проекта "Молодежь и дети". Участниками маршрута стали 100 школьников, которые вместе с советниками директоров по воспитанию познакомились с историей, культурой и традициями родного края.

В Самарской области путешествие прошло по маршруту "Наследие времен: вместе сквозь века".

Программа объединила экскурсии по историческим местам Самары, знакомство с народными традициями и развлечениями. Первой точкой маршрута стал этнографический музей "Горница", где для школьников подготовили образовательную программу "Забытые игры и забавы". Затем участники отправились на автобусно-пешеходную экскурсию по исторической части города. Они прогулялись по "самарскому Арбату", побывали на площади им. Куйбышева и познакомились с архитектурными и культурными достопримечательностями областной столицы.

Особое место в программе заняло посещение этнопарка "Дружбы народов". Здесь школьники приняли участие в театрализованном квесте и мастер-классе по росписи имбирных пряников. Экскурсия позволила ребятам узнать больше о традициях и особенностях быта разных народов России.

Завершилась познавательная часть путешествия экскурсией в Самарский историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина, где участники посетили этнографическую экспозицию.

"Больше всего нам понравилось посещение этнопарка. Мы узнали, как жили разные народы и чем отличался их быт. В нашей группе присутствовали представители чувашского, мордовского, русского, еврейского и башкирского народов, и все вместе мы сыграли в знакомую с детства игру "Ручеек". Мы еще раз убедились, что сила России - в дружбе народов. Особенно запомнились рассказы о традициях и обычаях: например, о том, что войлок, из которого делают юрты, может не пропускать воду до четырех дней, и о необычных старинных обычаях разных народов", - поделилась впечатлениями Арина Вострикова, ученица Лицея "Технический" (г. Самара).

Важной частью поездки стало знакомство с многообразием культур и традиций, которые составляют наследие Самарской области. Такой формат помогает школьникам не только узнавать историю родного края, но и видеть, как разные традиции и культуры становятся частью общего наследия региона и страны.