Школа из Самарской области выиграла всероссийский конкурс школьных музеев

В Москве завершились финальные испытания и состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса школьных музеев от Российского общества "Знание". Среди победителей — школа из Самарской области. Она получит оборудование для развития и обновления своих экспозиций. Список лауреатов доступен на сайте проекта. Конкурс проводился по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке минпросвещения РФ.

Школа села Новое Аделяково Самарской области представила виртуальный музей "Истоки", который позволяет познакомиться с историей школы и родного края в цифровом формате, и одержала победу в специальной номинации "Лучшая музейная практика". В музейной экспозиции собраны фотографии учителей и выпускников, архивные документы, книги, школьная форма, пионерская атрибутика, печатная машинка, музыкальные инструменты и другие предметы разных эпох. Посетители могут дистанционно осмотреть музейное пространство и познакомиться с экспонатами с помощью виртуального тура и видеоэкскурсий, которые школьники самостоятельно готовят, снимают и монтируют.

Награды победителям конкурса на торжественной церемонии вручили заместитель генерального директора по лекционно-методологической деятельности Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян, заместитель начальника Главного штаба движения "ЮНАРМИЯ" Заурбек Басити, руководитель Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания, Почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко. Лауреаты конкурса получат оборудование для развития и обновления своих музеев и экспозиций. Призовой фонд составил 35 миллионов рублей.

"Сегодня мы поздравляем победителей конкурса — людей, благодаря которым школьные музеи живут и развиваются. Вы прошли серьезный отбор, а вчера достойно защитили свои проекты перед экспертами. За этим результатом — большая работа и опыт, которым важно делиться с коллегами. Вы даете школьникам возможность самим исследовать прошлое, задавать вопросы, сопоставлять факты и делать открытия. Так формируются уважение к наследию предыдущих поколений и ответственность за него. Для Общества "Знание" важно, чтобы Всероссийский конкурс школьных музеев давал участникам поддержку для дальнейшего развития, а их опыт становился доступным коллегам по всей стране. Пусть награда поможет победителям воплотить свои замыслы, обновить экспозиции и увлечь исследовательской работой больше ребят!" — сказал заместитель генерального директора по лекционно-методологической деятельности Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.

Победители были отобраны путем конкурсных испытаний, которые прошли 9 октября. Финалисты выступили с презентациями своих музеев и экспозиций перед экспертами в сфере музейной педагогики, а также участниками Детского общественного совета Музея Победы — активисты школьных музеев образовательных организаций Российской Федерации от 13 до 18 лет.

Для участников были организованы встреча с Героями России, экскурсии в Музейный комплекс "1418 шагов к Победе. Дорога памяти" и Главный Храм Вооруженных сил Российской Федерации, а также панельная дискуссия "Роль музеев в современном обществе". В ней приняли участие народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян, актер, режиссер, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития "Я есть!" Егор Бероев, директор департамента по работе с образовательными организациями Российского общества "Знание" Альбина Бикбулатова, руководитель Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания, Почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко.