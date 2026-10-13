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Молодежная политика Общество

Школа из Самарской области выиграла всероссийский конкурс школьных музеев

МОСКВА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве завершились финальные испытания и состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса школьных музеев от Российского общества "Знание". Среди победителей — школа из Самарской области. Она получит оборудование для развития и обновления своих экспозиций. Список лауреатов доступен на сайте проекта. Конкурс проводился по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке минпросвещения РФ.

Фото: Российское общество "Знание"

Школа села Новое Аделяково Самарской области представила виртуальный музей "Истоки", который позволяет познакомиться с историей школы и родного края в цифровом формате, и одержала победу в специальной номинации "Лучшая музейная практика". В музейной экспозиции собраны фотографии учителей и выпускников, архивные документы, книги, школьная форма, пионерская атрибутика, печатная машинка, музыкальные инструменты и другие предметы разных эпох. Посетители могут дистанционно осмотреть музейное пространство и познакомиться с экспонатами с помощью виртуального тура и видеоэкскурсий, которые школьники самостоятельно готовят, снимают и монтируют.

Награды победителям конкурса на торжественной церемонии вручили заместитель генерального директора по лекционно-методологической деятельности Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян, заместитель начальника Главного штаба движения "ЮНАРМИЯ" Заурбек Басити, руководитель Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания, Почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко. Лауреаты конкурса получат оборудование для развития и обновления своих музеев и экспозиций. Призовой фонд составил 35 миллионов рублей.

"Сегодня мы поздравляем победителей конкурса — людей, благодаря которым школьные музеи живут и развиваются. Вы прошли серьезный отбор, а вчера достойно защитили свои проекты перед экспертами. За этим результатом — большая работа и опыт, которым важно делиться с коллегами. Вы даете школьникам возможность самим исследовать прошлое, задавать вопросы, сопоставлять факты и делать открытия. Так формируются уважение к наследию предыдущих поколений и ответственность за него. Для Общества "Знание" важно, чтобы Всероссийский конкурс школьных музеев давал участникам поддержку для дальнейшего развития, а их опыт становился доступным коллегам по всей стране. Пусть награда поможет победителям воплотить свои замыслы, обновить экспозиции и увлечь исследовательской работой больше ребят!" — сказал заместитель генерального директора по лекционно-методологической деятельности Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.

Победители были отобраны путем конкурсных испытаний, которые прошли 9 октября. Финалисты выступили с презентациями своих музеев и экспозиций перед экспертами в сфере музейной педагогики, а также участниками Детского общественного совета Музея Победы — активисты школьных музеев образовательных организаций Российской Федерации от 13 до 18 лет.

Для участников были организованы встреча с Героями России, экскурсии в Музейный комплекс "1418 шагов к Победе. Дорога памяти" и Главный Храм Вооруженных сил Российской Федерации, а также панельная дискуссия "Роль музеев в современном обществе". В ней приняли участие народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян, актер, режиссер, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития "Я есть!" Егор Бероев, директор департамента по работе с образовательными организациями Российского общества "Знание" Альбина Бикбулатова, руководитель Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания, Почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко.

Всероссийский конкурс школьных музеев проходил с марта по октябрь 2026 года. В нем приняли участие 4 696 представителей школьных музеев из 89 регионов России. Участники прошли многоступенчатый отбор: проводили экскурсии, интеллектуальные турниры и лекции по материалам Общества "Знание", а также защищали практики по работе с обучающимися перед экспертами. Финал конкурса прошел в рамках всероссийского форума школьных музеев "Память жива", реализуемого "ЮНАРМИЕЙ" и Движением Первых.

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