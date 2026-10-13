ДТП под Самарой: два человека пострадали после столкновения с деревом

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В понедельник, 12 октября, в 17:45 в Красноярском районе 25-летний мужчина на ВАЗ-2114 съехал с дороги и врезался в дерево.

Фото: ГУ МВД по Самарской области