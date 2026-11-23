Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 ноября, в 15:54 в Похвистневском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"