Шесть человек госпитализированы после столкновения автомобилей в Октябрьске

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В субботу, 14 ноября, в 21:20 в Октябрьске на ул. Ульяновской столкнулись два легковых автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"