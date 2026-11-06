В Тольятти молодой водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Утром, 5 ноября, в 07:30 в Комсомольском районе Тольятти на ул. Шлюзовой возле дома №33а 20‑летний водитель LADA Kalina сбил 56‑летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Всего за 5 ноября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 421 нарушения ПДД, в том числе шесть нарушений правил перевозки детей и 21 факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения.