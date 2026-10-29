В Сергиевском районе в ДТП с перевертышем пострадали четыре человека

В среду, 28 октября, в 21:50 в Сергиевском районе перевернулась вазовская легковушка, пострадали четыре человека, включая двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в ГАИ, 18-летний водитель ВАЗ-211440, двигаясь со стороны с. Боровка, на 4,3 км автодороги "Урал-Челно-Вершины-Боровка", не обеспечил постоянного контроля за движением авто, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и слетел в кювет, после чего машина перевернулась.

Пострадавшие — 18-летний водитель и пассажиры, 19-летний молодой человек и две 14-летние девушки, — доставлены в медицинское учреждение.