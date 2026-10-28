В Тольятти под колеса автомобиля попала женщина, шедшая на красный

В среду, 28 октября, в Тольятти автомобиль Daewoo Nexia сбил 56-летнюю женщину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 08:03 возле дома № 19А по ул. Юбилейной, когда пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.